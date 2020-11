Pro Spartu šlo o třetí extraligové měření sil v sedmi dnech. Nejprve smetla Pardubice 7:1 a ve středu si vyšlápla i na tradičního soka ze Zlína (6:4).

Stejně neohroženě Pražané začali i v Ostravě, v první třetině si vybojovali dvoubrankový náskok. A to za pouhých čtrnáct vteřin! Nejdříve potrestal vyloučení Kubalíka Robert Říčka, na jehož úvodní trefu navázal neméně výtečnou střelou Forman.

Vítkovičtí v zápase byli aktivnější, jen ve druhé třetině vypálili na gólmana Machovského devatenáct střel, neujala se ovšem ani jedna. Naopak při vlastním oslabení ujel zelenáč Lukáš Rousek a se samostatným únikem naložil jako zkušený mazák – střelou mezi betony zvýšil už na 3:0.

Ostravané dlouho nemohli najít recept na sparťanskou obranu v čele se skvělým Machovským. Povedlo se jim to až ve 46. minutě, kdy se prosadil Martin Dočekal. Přesto by si v tu chvíli vsadil na domácí málokdo.

Jenže první branka Vítkovice nakopla ke spanilé jízdě! Za další čtyři minuty snížil na rozdíl jednoho gólu při oslabení Lakatoš, vzápětí vyrovnal Dej. A aby toho nebylo v tu chvíli pro odevzdanou Spartu málo, tým okolo kapitána Romana Poláka za okamžik dokonce otočil celý zápas, čtvrtou ránu obstaral z úhlu Jan Hruška.

Pražané se nakonec z facek probrali a stihli vyrovnat, utkání poslal do prodloužení druhou brankou v přesilovce Rousek. Stejný hráč mohl v základní hrací době ještě zkompletovat hattrick, slibné přečíslení ovšem zazdil střelou mimo tři tyče.

V nastaveném čase si vystřelily bonusový bod Vítkovice – na Machovského ujížděl Rostislav Marosz a kličkou do protipohybu nedal spraťanskému brankáři šanci. Machovskému (a celé Spartě) tak zbyly oči pro pláč, z vyhraného střetnutí na půdě soupeře přibyl celku z hlavního města do tabulky jen bod.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání a poměrně rychle se dostali do vedení, ale od druhé třetiny naše hra neměla parametry, které si představujeme. Hráli jsme velice špatně, možná pod dojmem vedení to bylo lehkovážné. Soupeř si za obratem šel a zaslouženě otočil. Vítkovice zápas nezabalily a donutily nás k chybám, které jsme vyrobili. Budeme si muset vyříkat nějaké věci ohledně herní disciplíny. Nejen co se týče faulů, ale také systémových věcí. Vedení 3:0 by dobré mužstvo nemělo pustit,“ zhodnotil zápas sparťanský kouč Josef Jandač.

To vítkovický trenér Mojmír Trličík mohl být po špatném začátku nakonec spokojený, dva body se Spartou se vždy počítají: „Viděli jsme určitě zajímavé utkání. V prvních dvou třetinách soupeř vstřelil branky v podstatě ze všeho, co jsme mu nabídli. Ve druhé části jsme jej přestříleli 19:5, ale naše zakončení naopak nemělo parametry, aby skončilo brankou. Nicméně do třetí třetiny jsme šli s odhodláním, že i za stavu 0:3 se dá zápas zvládnout a otočit, což se nakonec povedlo. Zasloužený bod s následnou lahůdkou Rosti Marosze v prodloužení.“

Šance na reparát? Hned v neděli. Sparťané jedou na led zoufalých Pardubic (17.00).

Vítkovice Ridera – Sparta Praha 5:4 po prodl. (0:2, 0:1, 4:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 46. Dočkal (Lakatoš, Dej), 50. Lakatoš (Kovář, J. Hruška), 51. Dej (Werbik), 52. Hruška (R. Černý, Koch), 63. Marosz (Schleiss) – 10. Říčka (Pech, Košťálek), 10. Forman (Zikmund), 31. Rousek (Tomášek), 54. Rousek (Horák, Řepík). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Malý, Svoboda. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:2. V oslabení: 1:1. Bez diváků.

Vítkovice: M. Svoboda – Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek, Koch, R. Černý, Kubeš – L. Krenželok, Marosz, Schleiss – V. Polák, J. Hruška, Lakatoš – Dej, Mikyska, Šišovský – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Trenéři: Trličík, Svozil a Stránský.

Sparta: Machovský – Němeček, Košťálek, Pavelka, Piskáček, Dvořák, Jandus, Mikliš – Rousek, Horák, Řepík – Říčka, Sukeľ, D. Tomášek – Buchtele, Pech, Kudrna – Zikmund, Vitouch, Forman. Trenéři: Jandač a Hořava.