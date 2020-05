Nedohraná sezona, kluby v nejistotě, hráči bez práce. Pandemie nemoci covid-19 se vyřádila i na hokejové extralize. Alespoň jedna věc je ale pozitivní: hrozící krize konečně pořádně rozproudila tolik potřebnou diskusi o budoucí podobě (nejen) nejvyšší soutěže.

Utkání 45. kola Tipsport extraligy ledního hokeje se odehrálo 30. ledna v liberecké Home Credit areně. Utkaly se celky Bílí Tygři Liberec a HC Oceláři Třinec. Na snímku vpravo Jan Ordoš, vlevo Šimon Hrubec. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Jenže jak je pro Česko typické, citlivá debata se vede poněkud zmateně. Nejprve přišel hokejový svaz zničehonic s plánem, jak extraligu ochránit během ekonomické krize. V nejbližší době by se nesestupovalo, počet účastníků by narostl na šestnáct. „Jsem přesvědčený, že je to nevyhnutelné,“ řekl o dočasném uzavření soutěže šéf svazu Tomáš Král.