Musíme být spokojeni. V lednu jsme měli výbornou sérii, teď pravidelně bojujeme, střídáme výhry i prohry, nemůžeme být nespokojení. Čtyři kola před koncem máme postup do předkola ve vlastních rukách. Kdyby nám to někdo řekl před dvěma měsíci, byli bychom za to určitě rádi.

Čtyři kola před koncem máte na páté a šesté místo pět bodů. Myslíte, že je reálné pokukovat po přímém postupu do play-off?

Na rovinu, my víc sledujeme soupeře za námi než před námi. O odstupu víme, ale prioritou je postoupit minimálně do předkola. Vše navíc, bude bonus.

Los máte dost náročný – Zlín, do Prostějova, Vsetína do Jihlavy…

Není to jednoduchý los. Klíčový pro účast v předkole bude aktuální zápas se Zlínem.

Na začátku roku jste vyhráli ve Zlíně 4:0, ale ten se pak výrazně zlepšil. Bude to tentokrát úplně jiný soupeř

Úplně. Tehdy jsme trefili Zlín v jeho nejhorší možné formě, měl špatné období, ale od té doby je to naopak tým s nejlepší aktuální formou a má v lize výbornou sérii. Vyhráli teď venku v Litoměřicích, doma s Přerovem, bude to pro nás strašně těžký zápas. Máme se Zlínem negativní bilanci. Čeká nás těžký zápas, ale chceme uspět.

V čem je teď vaše největší síla?

V týmovosti. Jsme relativně vyrovnaní, co se týče našich lajn. Gól může dát klidně první i čtvrtá pětka, brankář Roman Málek má dobrou formu, všechny tyhle atributy nám pomáhají.

Na špici tabulky trochu odskočila Třebíč, pak je to vyrovnané. Vidíte v někom největšího favorita pro play-off nebo i závěrečné boje budou vyrovnané?

Přesně tak si to myslím, bude to hodně vyrovnané. Nahoře jsou tři týmy, které o sobě mohou říkat, že jsou favorité – Třebíč, Poruba, Vsetín – ale nikdo nemůže odepisovat ani další týmy, co jsou na hraně nebo zatím v předkole, jako třeba Zlín nebo Jihlavu. To jsou vyloženě zkušené play-off týmy. Nevidím žádného vyloženého favorita.

Daniel TvrzníkZdroj: Deník/Michal Káva

