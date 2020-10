Hokejový útočník Dominik Simon se už smířil s tím, že v NHL nebude pokračovat v dresu Pittsburghu a těší se na nové angažmá v Calgary. Šestadvacetiletý odchovanec pražské Sparty podepsal s Flames ve čtvrtek roční smlouvu a věří, že se mu v ambiciózním kanadském klubu podaří výrazněji se prosadit a stane se důležitou součástí sestavy Calgary.

Hokejista Pittsburghu Penguins Dominik Simon. | Foto: ČTK / ČTK

"Chtěl jsem zůstat. Takže zklamání to bylo, to nebudu zastírat. Lidé v klubu (mi budou chybět). Hráči, kluci z realizačního týmu… V Pittsburghu byla dobrá parta a pro mě to jediné angažmá v NHL, hodně lidí mi tam přirostlo k srdci. Nedopadlo to, nějakou chvíli mě to mrzelo, ale je čas jít dál. Ukázalo mi to, že se člověk nemůže moc vázat na nějaké plány, protože všechno pak může dopadnout úplně jinak," uvedl Simon v rozhovoru pro českou verzi serveru NHL.com/cs.