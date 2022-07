A stále většího prostoru se ženám začíná dostávat rovněž na horkých křeslech vedení NHL organizací. Tam, kde s pocitem neustálé nejistoty vstáváte a také chodíte spát. Volba ženské manažerky? Na první pohled pochopitelně risk. Tedy jen v případě, že nevěříte síle přísné dámské ruky. V zámoří se na celou situaci začínají dívat z diametrálně odlišného úhlu pohledu.

Proč to nezkusit, že ano. Tyhle dámy totiž nejsou hromádka z cukru. Tyhle ženy dokáží rozpoutat hotové peklo. A je jim úplně jedno, že sdílí kanceláře s výraznou přesilou mužských zástupců. Suma sumárum, tady velím já, pánové!

Trenérka na lavičce Německa? Respekt a úcta

S angažováním žen do vysokých pozic prestižní NHL se pomyslný pytel roztrhl již letos v lednu, první asistentky generálního manažera se objevily v kanadském Vancouveru, kde se o významné místo přihlásily hned dvě ženy. Émilia Castonguayová a měsíc později i její kolegyně Cammi Granatova. Pro fanoušky obrovský šok, pro samotné organizace rána do neznáma. Podobnou cestou se na začátku června vydalo také Chicago, jež do pozice asistentky generálního manažera angažovalo Meghan Hunterovou.

Nejvetší pozornost ovšem přilákala až mladá trenérka Jessica Cambellová, která se hokejovému světu ukázala na světovém šampionátu ve finských metropolích. Tam se úspěšně podílela na přípravě německé reprezentace a ukázala, že má svým protějškům rozhodně co předat. Ne náhodou si jí hned po turnaji všimli v New Yorku, kde v místní organizaci Rangers kývla na lukrativní nabídku.

Přijala funkci trenérky a expertky na rozvojovém kempu, kde se bude mimo jiné podílet na přípravě mladých talentů do nastávající sezony. A od začátku ročníku dokonce povede jako úplně první asistentka v historii farmářský tým nováčka ze Seattlu Coachella Valley Firebirds.

The Coachella Valley @Firebirds have named Jessica Campbell (@boof_campbell) as the first-ever assistant coach in franchise history!



Learn more about the first female @TheAHL assistant coach → https://t.co/PdKKemdO4u pic.twitter.com/9wueDGEh3F — Seattle Kraken (@SeattleKraken) July 5, 2022

O respekt mezi mužskými odborníky se tak nemusí vůbec stresovat. „Zatímco já někdy potřebuji tři věty, jí stačí jedna. Má přirozený respekt u hráčů a velmi dobrý cit pro technické dovednosti,“ řekl na adresu Campbellové finský kouč Německa Toni Söderholm.

Byl to právě on, kdo tehdy sáhl po překvapivé spojce z Kanady. A jakoukoliv kritiku na hlavu nadějné trenérky jednoznačně odmítá. „Když si sednete v letadle a zjistíte, že ho bude pilotovat žena, taky nevstanete a nepůjdete zpět k terminálu,“ odvětil naprosto chladně zvědavým novinářům.

Torontu bude kázat legenda mezi hokejistkami

A nyní se zdá, že novým přírůstkům do prestižní severoamerické soutěže není zdaleka konec. Před nedávnem se novou asistentkou generálního manažera v Torontu stala někdejší geniální hokejistka Hayley Wickenheiserová, o pár dní později přispěchali s novou ženskou posilou také v New Jersey, kde bude důležitou pozici vykonávat pro změnu Kate Madiganová.

Wickenheiserová je sedminásobnou mistryní světa a rovněž majitelkou čtyř zlatých medailí z olympijských her. Její jméno už visí také v síni slávy hokeje. A rovněž v Torontu už dobře vědí, že disponuje nezpochybnitelnými schopnostmi. V posledních letech totiž v organizaci Maple Leafs pracovala jako ředitelka hráčského vývoje, od nové sezony se dočká významného povýšení.

To v Devils budou Madiganovou velebit jako úplně první ženu na tomto postu v historii klubu. I ona platila za velice potřebnou spojku organizace v minulých letech. Generální manažer Tom Fitzgerald na ni nedá dopustit, podle jeho slov jde o jednu z nejklíčovějších postav v současném vedení New Jersey. To je pocta, které se nikdy nedočká ani většina mužských kolegů.

„Je to pro mě obrovská čest, že mohu učinit tento další krok ve své profesionální kariéře,“ prohlásila Madiganová, jež je součástí organizace Devils už pátým rokem. Dříve působila jako analytiřka, postupně se však z pozice ředitelky skautingu a hokejových operací posunula až do kanceláře těch nejvyšších zástupců vedení.

A v pánských hokejových kuloárech rázem panuje úplně jiná atmosféra. Dříve s radostí kázali, nyní se dost možná budou muset v řadě věcí uskromnit. Na scénu totiž míří silné zástupy žen. Přichází nová éra?