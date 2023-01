Možnost startu Kořenáře za Slavii prý byla na stole už delší dobu. K prvnímu startu ale došlo až teď. „Bavili jsme se o tom dlouhodobě v řádech týdnů. Říkal jsem, že až přijde ta chvíle, kdy bych si potřeboval zachytat, tak si řekneme. Teď to tak nějak vyšlo. Když bude potřeba, tak sem budu moct zaskočit. Mám to sem přes kopec a je pro mě super, že je to v jednom městě a nemusím nikam jezdit,“ pochvaloval si čtyřiadvacetiletý brankář.

Ten na Spartě plní roli dvojky za zkušeným Jakubem Kovářem a dosud zasáhl jen do devíti duelů. Z nich si odnesl úspěšnost zákroků 90,16 % a průměr 2,32 inkasovaného gólu na zápas. Naposledy se do branky postavil v neděli proti Kladnu a rovnou přispěl k výhře 4:0. Přesto cítil, že vytížení není takové, jaké by potřeboval, a vychytanou nulu zopakoval i v Edenu.

„Vyhráli jsme, takže super. Kluci hráli parádně, trochu se i snažili víc, že jsem byl v brance já. Kluci jsou super, pomohli mi, hodně blokovali střely a hráli fakt výborně. Zaslouženě jsme vyhráli, třetí třetinu jsme si pohlídali a dali jsme tři góly. Vítězství padlo zaslouženě na naši stranu. Nula se taky počítá,“ hodnotil Kořenář.

Gólman, který si ve dvanácti zápasech zachytal i slavnou NHL za San Jose Sharks a Arizona Coyotes, šel přitom do akce bez jakéhokoliv tréninku se svými novými spoluhráči. „Byl jsem na ledě v Holešovicích a přijel jsem sem dvě hodiny před zápasem. Až tady jsem kluky potkal. Je to super parta,“ vyprávěl.

Jak sám přiznal, rivalitu mezi Spartou a Slavií v současnosti nevnímá. Možnost zaskočit v nižší lize je podle něj naopak skvělou příležitostí pro hráče, kteří tolik nenastupují. V kabině si ale i tak Kořenář dost možná něco vyslechne.

„Nikdo to asi ani neví. Ještě o den dřív jsme hráli v Pardubicích a druhý den jsme měli volno. Ráno jsem byl na zimáku skoro sám a nikdo tam nebyl. Asi až zítra se to dozví a až bude nějaký zápas, tak to budu asi mít drahé,“ zakončil se smíchem.

Start Kořenáře v Edenu je každopádně zajímavý i z pohledu samotné Slavie. Ta totiž už letos protočila pět různých gólmanů. Jasnou jedničkou je Roman Málek, který zasáhl do 32 duelů, drobné porce minut si ale zapsali i junioři Michal Pittr a Tomáš Volevecký. Ve dvou zápasech pak Pražanům vypomohl i Adam Brízgala z extraligového Kladna.

