Úvodní ceremoniál bral za srdce. Vše uvedli na multikostce kapitáni Tomáš Plekanec a Michal Řepík, také ti, kteří válce čelili doslova z několika metrů. Objevil se dokonce komisionář NHL Garry Bettman. Zřejmě nejdůležitější postava světového hokeje popřála hezký zážitek a svými ústy poslala na podporu symbolických 68 tisíc dolarů. Nescházely ani hymny – kromě české i ukrajinská, to vše sledovaly oba týmy na modrých čarách proházeně, vedle sparťana stál Kladeňák…

Zápas samotný se Kladnu moc nepovedl, prohrálo 1:4. Hlavně v první třetině byla Sparta lepší a po ranách Vitoucha a nejlepšího střelce extraligy Chlapíka (31. gól) vedla 2:0.

Ve druhé části se vyměnili gólmani na obou stranách. Machovského vystřídal Hudáček a Bowa

(naskočil do úplně všech utkání ročníku!) další Slovák Janus. Měl méně práce, protože Rytíři odehráli dobrou třetinu, ale šance neproměnili a v závěru inkasoval. Mimochodem to byl první gól, který Janus v kladenském dresu dostal. Pálil Němeček a do konce třetiny chybělo jen 26 vteřin.

Rytíři nakonec málem vyšli podruhé za sebou střelecky naprázdno, protože v další velké možnosti trefil Plekanec tyčku. A stále častěji nasazovaný Jaromír Jágr, jemuž se v O2 areně vždycky dařilo, také na Hudáčka nevyzrál. Ale šest minut před koncem předvedl Indrák stejně pěknou akci jako při poslední návštěvě 02 areny a Melka se po jeho přihrávce nemohl mýlit. Sparta se už ale ubránila, Tomášek pak pečetil do prázdné její zaslouženou výhru.

Kladnu je jasné, že od 17. dubna, kdy začne baráž, už bude potřebovat gólů víc. Sparta se zase pokusí překročit v play off svůj stín posledních sezon. A pokud v té době už žádná válka nebude, budou všichni šťastní.

Hokejové bitvy jsou přece o tolik lepší.

Ohlasy trenérů:

Kouč Sparty Josef Jandač mínil, že zápas, tak jak byl pojat, splnil účel. Přišlo hodně diváků, bylo to trochu bezkontaktní, nahoru-dolů. Byli jsme šťastnější, když Filip Chlapík potvrdil svou skvělou formu a celou sezonu,“ chválil trenér Pražanů a že byla Sparta lepší, uznal i jeho protějšek Jiří Burger. „Sparta vyhrála naprosto zaslouženě, potvrdila svoji formu. Zápas měl ale jiný účet, povedl se a diváci si ho snad užili,“ řekl.

Rytíři Kladno – Sparta Praha 1:4 (0:2, 0:1, 1:2). Branky a nahrávky: 54. Melka (Indrák) - 14. Vitouch (Tomášek, Chlapík), 18. Chlapík (Tomášek, R. Horák), 40. David Němeček (Z. Doležal, Chlapík), 58. Tomášek. Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla – Brejcha, Lederer. Vyloučení: 2:4, bez využití. Diváků: 14 512.

Kladno: Bow (21. Janus) – Kehar, Arzamascev, Ticháček, Wood, Suchánek, Baránek – Kubík, Plekanec, Hlava – Pytlík, Zikmund, Melka – Jágr, Indrák, Beran – Babka, Kuťák, Donaghey.

Sparta: Machovský (21. J. Hudáček) – T. Pavelka, Tomáš Dvořák, David Němeček, M. Jandus, Mikliš, Jurčina – Buchtele, R. Horák, Šmerha – Chlapík, Vitouch, Tomášek – Forman, Prymula, Z. Doležal – Strnad, Stoljarov, Dvořáček.