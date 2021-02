Domácí trenéři měli vrásky na čele ještě před úvodním buly. Při rozbruslení se totiž zranila brankářská jednička Michajlov a jeho místo musel převzít Málek junior. Ten nastoupil v této sezoně teprve popáté a vůbec si nevedl špatně.

Už v páté minutě kapituloval po střele Pekra, ale to šlo na vrub spíše ospalému vstupu slávistů do zápasu.

„Myslím, že jsme vstoupili do zápasu se zbytečným respektem. Soupeř je samozřejmě silný, ale respekt byl přílišný. Začátek nebyl z naší strany dobrý. Po obdrženém gólu jsme se ale paradoxně dostali do zápasu,“ přiznal asistent trenéra Miloše Říhy Pavel Kolařík.

Jeho svěřenci rychle srovnali díky gólu Šmerhy a poté se i dostali do vedení, když se prosadil Vampola. Sedm vteřin před odchodem do šaten ale srovnal Jiránek.

„Začali jsme hrát to, co jsme chtěli. Vytvořili jsme si tlak a šance, ale bohužel nemáme takovou koncovku, jakou bychom si představovali,“ pokračoval v hodnocení Kolařík.

Když se těsně před druhou pauzou trefil Kružík, zdálo se, že by slávisté mohli mít nakročeno k vítězství. Závěrečná dvacetiminutovka se jim ale nevydařila.

„Ta od nás zase nebyla dobrá, upadli jsme do letargie a nebylo to ono. V závěru jsme měli přesilovku, ale neproměnili jsme ji. I na začátku prodloužení jsme měli šanci, nedali jsme. Po zásluze jsme byli potrestaní. Měli bychom takové situace proměňovat, ale to se bohužel nepovedlo,“ kroutil hlavou domácí kouč.

Šéf jihlavské střídačky Viktor Ujčík ale výkon Pražanů neviděl vůbec špatně. „Slavia odehrála velice dobrý zápas, hrála jednoduše, dobře protečovávala puky k nám do pásma. Dělali nám velké problémy nepříjemným napadáním,“ poznamenal.

Bod proti lídrům tabulky se počítá. Další mohou slávisté přidat už ve středu, kdy jedou do Havířova. V sobotu pak do Edenu přijedou Litoměřice.