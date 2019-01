Pět borců z druhé strany Atlantiku. Tak vysoký počet neměla Sparta na soupisce v celé své historii. Trenér Uwe Krupp stále mění tým k obrazu svému. Na přímočarý hokej se mu zámořská parta hodí. Sám kouč však odmítá, že by mužstvo předvádělo severoamerický styl hry.

Hračička Lukáš Pech se na stará kolena sžívá s pozměněným systémem. Žádná velká kličkovaná a složité kombinace. Krupp razí heslo: Přímo na zteč! „Hokej se strašně změnil. Dříve byl hezčí a měli jsme z něj radost, ale takový je trend. Po vzoru NHL se všechno nahazuje, protečovává, hraje se přímočaře, není moc času na kombinaci. Důležitá však není krása, ale vítězství,“ říká Pech.

Bez mazlení s pukem

Sparťané preferovali v úvodu ročníku přesně takový způsob. Žádná extra podívaná, ale úspěchy přicházely. Poté nastal menší útlum, nicméně trenér nastolenému stylu důvěřuje. „Tak se hraje moderní hokej. Nemůžete se moc mazlit s pukem a zdržovat se ve vlastní obranné třetině. Každý chce co nejrychleji překonat střední pásmo. Nahozením, přihrávkou nebo zavezením. Poslední možnost je však nejtěžší,“ líčí Krupp.

I proto rád sází na několik zámořských posil. Za posledních pár týdnů přibyli k Jeremiemu Blainovi, Stevenu Delislovi a Zachu Sillovi také Blair Jones a Kevin Klíma. Syn vítěze Stanley Cupu z roku 1990 se narodil a hokejově rostl v Americe, tamější styl je mu tedy blízký. Rád by však přivykl i evropskému. „Chtěl jsem zlepšit bruslení i techniku, proto jsem odešel ze zámoří,“ vysvětluje.

Klíma se hned v prvním utkání gólově prosadil. Stejně jako další posily zpoza Atlantiku se ukázal jako platný hráč, což nebývá v Česku pravidlem. I díky Kruppově stylu s kanadskou partou rychle zapadl. Hlavní úkol teď zní: Pomoci Spartě k úspěchu.

Představení zámořské partičky

Steven Delisle (obránce, 28 let) Defenzivní zeď, která umí přispět i gólem. Jeden z nejlepších ve statistice plus/minus (+10).

Jeremie Blain (obránce, 26 let) Ostřelovač z modré čáry. Jeho rána našla cíl už sedmkrát. Navíc přidal deset asistencí a je tak nejproduktivnějším bekem.

Zach Sill (útočník, 30 let) V kolonce branek má stále nulu, cenný však je z jiných důvodů. Výborný na oslabení, spolehlivý na buly.

Blair Jones (útočník, 32 let) Ostřílený Kanaďan zapadl do formace k Sillovi. V Olomouci se premiérově trefil, v Třinci ukázal stinnou tvář. Vyfasoval 34 trestných minut.

Kevin Klíma (útočník, 21 let) Také nástupce slavného otce zaparkoval ve čtvrté lajně. Rodák z Floridy zatím stihl dva zápasy, proti Zlínu hned přispěl brankou k výhře.