Je důležité, že jste proti Norům potvrdili výkon i výsledek z utkání proti Švédsku?

Odehráli jsme dobrý duel, i když jsme měli v nohách zápas se Švédy. Ale zvládli jsme to. Od začátku jsme měli výborný pohyb, který jsme udrželi celých šedesát minut. Přitom to bylo náročné, protože oni všechno dohrávali a parádně bruslili. Pro nás bylo důležité, že jsme dali brzo gól a od stavu 3:1 pro nás jsme vývoj kontrolovali.

Opět vás hnala pekelná kulisa.

Perfektní. Stejně jako proti Švédům i proti Norům jsme měli domácí prostředí. Lidé i my si to užíváme, což dokazuje i dvanáct nastřílených branek ve dvou zápasech.

Body zvedají sebevědomí

Atmosféra vám navíc nedovolí polevit ani za rozhodnutého stavu, že?

Je to možné, ale na tohle nekoukám. Vždy se může stát cokoli. Zápas jsme od druhé poloviny kontrolovali a bylo důležité nedostat žádné dva hloupé góly, abychom nevrátili Nory do hry. Tady jsme na mistrovství světa. Musíme hrát celých šedesát minut. Dali jsme branku v přesilovce i v oslabení. Takhle musíme zápasy zvládat. Po výhře nad Švédy jsme neměli nosy nahoře a dobře jsme se připravili.

Díky vstřeleným brankám se hráči dostávají do formy. Co říkáte na již čtyřbodového Frolíka po dvou zápasech?

Jasně, hraje super. Už má tři góly. Navíc se trefil v přesilovce i v oslabení. Body vždy zvedají sebevědomí.

Hře národního týmu prospívá výrazná podpora ofenzivy od obránců. Souhlasíte?

To je hrozně důležité. Když jedeme my útočníci do pásma soupeře, je klíčové, že máme podporu od beků, kteří nás doplňují. Jestliže jdeme do třech soupeřových hráčů a nemáme si s kým pomoct na modré, je to nešťastné a nic moc si nevytvoříme. Nám to ale funguje dobře.

Co si z úvodních dvou zápasů vzít?

Rozhodně nesmíme polevit. Máme dobrou výdrž, na které můžeme stavět. Zároveň ale nesmíme mít rypáky nahoře.

2011? Pamatuji si jen semifinále

Připomíná vám tento šampionát ten z roku 2011 rovněž v Bratislavě co se týče předváděné hry i výsledků?

Jediné, co si pamatuji z toho v roce 2011, je až semifinále. Nyní je to odlišné, tým je jiný. Máme za sebou jen dva zápasy. Nelze nic přeceňovat, protože nás čeká dalších pět ve skupině, pak je čtvrtfinále, a to je rozhodující. Teď je důležité a dobré, že máme šest bodů. Je třeba zůstat nohama na zemi.

Cítíte, že po herní i výsledkové stránce je turnaj rozehrán víc než dobře?

Jo super, ale pak prohrajeme ve čtvrtfinále a jedem domů. Jak jsem říkal, je dobré, že se nám daří vepředu i dozadu, střílíme góly a i gólmani chytají skvěle. Jenže vše je o jednom zápase. Teď se zase musíme soustředit na pondělí, jelikož nás čeká tvrdý oříšek.

Co čekáte od zápasu s Ruskem?

My víme, co jsou Rusové zač. Jejich ofenzivní síla je ohromná. Ale když budeme hrát dobře dozadu a bruslit, tak je můžeme vyhecovat a hru jim hodně znepříjemnit. Jenže my se nesmíme připravovat na Rusko, musíme se nachystat na náš hokej a ten hrát. Jedině tak budeme úspěšní.