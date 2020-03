"Návrh je to zrušit. My to koordinujeme v tom, že jsme poslali mail dvanácti zemím, které to hrají, z nichž některé nám odpověděly. Dali jsme si čas do pondělí do 14:00 a tam se rozhodne. Protože jestli má někdo jiný názor, tak má čas do té doby říct, co s tím dělat jiného," doplnil Urban.

Český tým měl začít přípravu na MS 23. března v Karlových Varech. První zápasy EHCH jsou na programu 8. a 10. dubna proti Rakousku v Linci a ve Znojmě. Další zápasy měl výběr kouče Miloše Říhy hrát 16. a 18. dubna v Německu. Pak měly přijít na řadu domácí duely se Slovenskem - ve středu 22. dubna a den nato v Hradci Králové.



V úterý bude Rada IIHF formou konferenčního hovoru jednat o možném osudu mistrovství světa, které se má konat od 8. do 24. května v Curychu a Lausanne. To by mělo mít návaznost i na osud Českých hokejových her - Carlson Hockey Games. V Brně se Češi mají utkat 30. dubna s Finskem, 2. května se Švédskem a o dej později s Ruskem.

Rada IIHF už pátek potvrdila zrušení dubnového mistrovství světa hráčů do 18 let v Plymouthu a Ann Arboru. Na rozhodnutí se šampionátem v Curychu a Lausanne se čeká.



"Jde o to, že švýcarští organizátoři čekali na takové restrikce, aby se mistrovství světa nemohlo konat z důvodu vyšší moci, protože pak jim všechno zaplatí pojistka. Čekali jsme, až nařízení přijde, a omezení začnou platit, abychom turnaj nezrušili z naší vlastní vůle," řekl deníku Sport český zástupce v Radě IIHF Petr Bříza.



"Pokud bude v tu chvíli jasné, že mistrovství světa ve Švýcarsku nebude možné pořádat z administrativních důvodů nebo po nařízeních švýcarské vlády či kantonů, myslím, že pak ho zrušíme. Pokud ne, rozhodnutí posuneme a budeme ho odkládat do doby, než to přijde," dodal Bříza.