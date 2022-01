"Máme tři body, takže se to hodnotí dobře. Určitě se nám povedl začátek, první třetinu jsme vyhráli 4:0. Možná jsme pak měli v hlavách, že už je po zápase, ale tak to není. Ve druhé třetině jsme přestali hrát, oni dali dva góly a ještě jsme se strachovali. Naštěstí jsme to ale zvládli. Těch zápasů už moc není, takže pro nás to jsou důležité body," přiznal pro klubový web hráč, který se do obranných řad dostal úplně poprvé.

"Je to moje první zkušenost, ale když za mnou trenér přišel, tak jsem s tím souhlasil. Musím říct, že před utkáním jsem byl docela i nervózní, ale Radek Havel mi pomohl. Až na jedno střídání, kdy jsem to dvakrát špatně vyhodil, jsem se snažil hrát jednoduše. Myslím si, že to pro mě byla dobrá zkouška, ale už bych se zase chtěl vrátit do útoku, až budou beci zdraví," pokračoval Vlček.

Drtivý nástup... a konec. Třetí výhru v řadě ale Slavii Havířov nesebral

Musel si hlavně hlídat, aby tlumil útočné choutky, na které je celou kariéru zvyklý. "Určitě tam byly nepříjemné pasáže, kdy se hra rychle otočila a pak bylo těžké si přebrat hráče, když se třeba vykřížili. Nebo potom zůstat před bránou. Nebylo to nic jednoduché, ale byla to dobrá zkušenost a jsem hlavně rád, že jsme vyhráli," vysvětloval.

První šestka tabulky, která má jistý postup do vyřazovací části, Slavii utíká o jediný bod. "Chceme uhrát co nejlepší místo v tabulce. Doufám, že takhle budeme pokračovat, že budeme pořád vyhrávat a že třeba i tu šestku uděláme," vzkázal fanouškům Vlček.

Nejbližší zápas bude Slavii opět čekat soupeř ze severu Moravy, Frýdek-Místek. "Někteří hráči jsou nemocní a je nás málo, takže se musíme hlavně dát do středy do kupy a přijet tam v co největší síle. Doufám, že urveme nějaké body," přeje si.

Série Sparty skončila. Porazit ji pomohl její bývalý hráč