„Měli jsme v plánu uvolněný post sportovního manažera v průběhu sezony obsadit, po posledních výsledcích jsme ale zareagovali rychleji a Jarda byl pro nás logickou volbou. Má zkušenosti s touto pozicí z extraligy, přehled o hráčích a od začátku sezony sleduje všechny naše zápasy,” řekl pro klubový web k Bednářovo angažování spolumajitel klubu Stanislav Tichý.

Pro vyhlášeného kanonýra nepůjde o úplně novou roli. Dva roky totiž působil v této pozici v extraligovém Hradci Králové. Na Slavii pomáhal v obchodním oddělení, v minulé sezoně se vrátil na chvíli na led, aby pak kariéru ukončil úplně.

„Pro mě je to stoprocentně velká výzva. Všichni víme o co hrajeme a uděláme všechno proto, aby Slavia dosáhla co nejlepšího výsledku. Bohužel po výborném startu do sezony přišla šňůra porážek po neuspokojivých výkonech, ale já věřím, že se nám povede zapracovat na tom, abychom navázali na úvod sezony a vrátíme se tam, kde bychom chtěli být,” říká Jaroslav Bednář.