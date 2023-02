V zápase ale jeho partě příliš do smíchu nebylo. Po zmiňované Wargově chybě prohrávala Sparta už 1:3. Čtyřmi góly ve třetí části ho strhli na svoji stranu.

"Je důležité umět se vrátit do zápasu, ukázali jsme si to už v Plzni a dneska nám to vyšlo znovu. Nesmíme ale na takové návraty do zápasu spoléhat, protože ne vždycky se nám mohou podařit. Nechtěli jsme to tak, bohužel jsme do zápasu vstoupili pomaleji a Vary byly trošku lepší. Jsem pyšnej, jak jsme zareagovali. Vím, že v předešlých sezonách jsme prohrávali o gól o dva a hra se nám rozsypala. V této sezoně, když prohráváme, o to víc se semkneme, začneme šlapat a vyrovnáváme," mínil Němeček.

Řepíkův hattrick. Sparta udolala Vary díky gólové smršti ve třetí třetině

Sparťané mají ohromnou fazonu a ze spodku tabulky najednou atakují nejvyšší příčky. Z posledních 22 zápasů vyhráli 19, jednou padli v prodloužení a dvakrát v normální hrací době. Aktuálně jsou třetí, na druhé Vítkovice ztrácejí pět bodů a právě na jejich led pojedou Pražané v pátek. Půjde o hodně důležitý duel, jelikož vítkovický tým má odehráno o zápas více a může tak jít o duel, který může Spartě pomoct na druhou příčku.

"Jsme si vědomi, jaká je situace v tabulce. Chceme ve Vítkovicích vyhrát a zase je stáhnout, abychom mohli pomýšlet na druhé místo," dodal Němeček.