Po dvanácti dnech volna vstoupili do semifinále play-off hokejisté Sparty. Exceloval hlavně první útok, navrátilec do sestavy Sobotka byl skvělý na buly, křídla Řepík s Formanem zase dávali góly. Druhý jmenovaný dokonce pohlednou bekhendovou kličkou ve vlastním oslabení a Sparta oslavila výhru 3:0. „Věříme si na Třinec. Pětkrát jsme je letos porazili, ale nemůžeme od naší hry ustoupit ani o krok,“ hlásí Miroslav Forman.

Miroslav Forman odehrál své 500. utkání v dresu Sparty. | Foto: HC Sparta Praha

Jak vypadal první zápas z vašeho pohledu?

Hodně těžký zápas. Ale hráli přesně tak, jak jsme čekali. Byli jsme na ně připravení, byli jsme lepší a zaslouženě jsme vyhráli.

Byl rozhodující váš gól v oslabení, díky kterému jste odskočili na 2:0?

Můj gól byl důležitý, ale asi ještě důležitější byl Řepíkův gól, který to načal a nakonec se ukázal i jako vítězný. Zklidnil nás a od té doby jsme byli lepší.

Věděl jste dopředu, co uděláte?

Nevěděl. Hlavně jsem se tam snažil být první. Měl jsem lepší startovací pozici. Kopl jsem do toho a pak už jsem periferně viděl gólmana. V tu chvíli jsem věděl, že půjdu do bekhendu.

První semifinále pro Spartu. Kovář vynuloval Třinec, rozhodl kapitán Řepík

Brankář Mazanec chytá v opačném gardu, takže klička do bekhendu není úplně obvyklá.

Nabízelo se to. Jak jsem měl puk v jedné ruce, mohl jsem to hned strhnout. Když jsem naznačil, brankář udělal pohyb. Pak už to bylo jednoduché.

Kde se ve vás vzalo tolik sil? Pracujete tolik na bruslení, že jste obránci frknul?

Já byl takhle rychlý vždycky. To jen vy jste to neviděli (směje se).

Včetně tohoto je to už jedenáctý gól Sparty v oslabení v této sezoně. Čím to je?

Hráli jsme oslabení dobře. Chtěli jsme být aktivní a z toho občas takhle ujedeme. Nechci to zakřiknout, ale je to naše silná stránka.

Léta museli snášet příkoří. Nyní se Sparta chystá šampionům z Třince pomstít

Na co si dát do druhého zápasu pozor, když v tom prvním bylo minimálně chyb?

Taky bychom tam něco našli. Nějaké chyby jsou vždy. Ale výkon byl dobrý. Uvidíme, co si k tomu ještě řekneme na videu.

Je hodně důležité, že jste udrželi nervy a jste minimálně na trestné lavici?

Je to tak. Ani v sérii s Libercem jsme nedělali zbytečné fauly. To samé v prvním zápase s Třincem. To je v play-off hodně důležité. Je jasné, že když prohrávají o gól nebo dva, že budou něco zkoušet. Ale my se nenechali vyprovokovat.

Když se ohlédnete za minulými sériemi s Třincem, vypadalo to tentokrát úplně jinak…

Popravdě si ty minulé série moc nepamatuju a pamatovat si je ani nechci. Tým je jiný, jsme silnější. Jak mentálně, tak herně. Musíme takhle pokračovat.

Jágr o Ticháčkovi i Americe: Tam se zhubnout nedá, smál se. Nastoupí v baráži?

Ale asi nejde opomenout, že letos jste Třinec porazili už popáté.

To možná jo. Ale kromě posledního zápasu v základní části vše bylo vyrovnané, o gól nebo v prodloužení či na nájezdy. Věříme si na Třinec. Víme, že jsme je pětkrát porazili, ale nemůžeme od naší hry ustoupit ani o krok. Když se jí budeme držet, budeme úspěšní i dále.

Se čtyřmi góly a třemi asistencemi jste nejproduktivnějším sparťanem play-off. Kde se to ve vás bere?

Vždy jsem dělal nějaké body. Chtěl jsem se co nejlépe nachystat na play-off. Nachystal jsem se dobře a přišly i body. Ale zopakuji, co říkám pořád. Moje role není úplně ta, abych dával góly a vedl bodování. Musím si odvést práci, kterou tu mám, zejména v oslabení. Když tohle přijde, je to jen příjemný bonus.