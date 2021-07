Šestou letní posilou hokejistů Sparty se stal reprezentační obránce Michal Moravčík, který strávil poslední sezonu ve finské Tappaře Tampere. Účastník světového šampionátu v Lotyšsku podepsal s pražským klubem smlouvu na dvě sezony.

Reprezentant Michal Moravčík je jednou z nejvýraznějších letních posil hokejové Sparty. | Foto: HC Sparta Praha / Jakub Pláteník

Pražský extraligový klub tak získal důležitou posilu do obrany. "Jsme moc rádi, že se nám podařilo získat do Sparty dalšího pravidelného reprezentanta. Michal Moravčík je v nejlepším hokejovém věku, na extraligu je to jednoznačně nadstandardní obránce. Má vynikající fyzické parametry a dobré zkušenosti ze zahraniční soutěže," má jasno sportovní manažer Jaroslav Hlinka.