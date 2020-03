"Jsme toho názoru, že lepší cesta než pozdější spor je diskuze a hledání kompromisu, s nímž budou spokojeny všechny zainteresované strany. Současná situace není snadná pro nikoho, a proto jsme zástupce jednotlivých klubů vyzvali k dialogu a společnému postupu v této záležitosti. Nechceme, aby se takových případů objevilo více," uvedl v tiskové zprávě prezident CAIHP Libor Zbořil.

"Na základě prvotní právní analýzy jsme připraveni provést zneplatnění takovéto výpovědi prostřednictvím smírčí komise Českého svazu ledního hokeje, případně u soudu. Kluby nesmí zneužívat svého postavení vůči slabší smluvní straně. Profesionální hokejisté jsou v takových případech ve velké nevýhodě," dodal Zbořil.

Dopis s výzvou, aby nezneužívaly nestandardní situace, zaslala CAIHP všem 14 účastníkům uplynulého ročníku extraligy včetně sestupujícího Kladna, nováčkovi nejvyšší soutěže Motoru České Budějovice, prvoligovému Vsetínu a řediteli extraligy Josefu Řezníčkovi.



V Hradci Králové se rozloučili s pěticí hráčů, kterým končily smlouvy. Byli to obránci Oskars Cibulskis, Oscar Eklund, Tomáš Linhart, Petr Šidlík a útočník Lukáš Žejdl. Mountfield podle deníku Sport využil třetího bodu ze závěrečných ustanovení standardizované hráčské smlouvy, kde stojí, že klub může kontrakt vypovědět z důvodu zásahu vyšší moci či přerušení ligy. Ke stejnému kroku sáhl Vsetín a zvažují jej některé další kluby.

"Využili jsme té možnosti, a to u hráčů, kteří u nás stejně končili. Těm jsme ke dni, kdy bylo rozhodnuto o zrušení sezony, vypověděli smlouvu. Neříkám, že jsem na to pyšný, ale my v této chvíli bojujeme o ekonomické přežití klubu, o další sezonu," řekl Sportu předseda představenstva a spolumajitel Mountfield HK Miroslav Schön.

"Není bohužel možné, aby dopad razantních opatření nesla pouze jedna strana. Se zbytkem týmu jednáme, chceme to celé řešit vzájemnou dohodou bez toho, aby vznikla zlá krev," podotkl Schön.