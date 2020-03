Před zápasem se přes devět tisíc fanoušků v O 2 areně loučilo se sparťanskou legendou, nedávno zesnulým obráncem Jaroslavem Šímou. Slavnostní ceremoniál a následná minuta ticha byly posléze vystřídány pětigólovou bouří, kterou domácí hráči uctili památku vyhlášeného tvrďáka.

Výhra 5:1 zároveň znamenala náplast duše fanoušků Sparty, rozbolavělé sobotním nezdarem fotbalistů rovněž proti Zlínu.

Sedláček proti „svým“

Dvěma góly zazářil kapitán Michal Řepík, trefili se rovněž David Dvořáček, Miroslav Forman a Jiří Smejkal. Brankáře Jakuba Sedláčka (shodou okolností zlínského odchovance) připravil o čisté konto až v polovině třetí třetiny po chybné rozehrávce Daniel Gazda. Sparta je tak dvě kola před koncem základní části čtvrtá, Zlín si i přes jasnou prohru zajistil účast v předkole play-off.

„Zvládli jsme to bravurně,“ pochvaloval si Sedláček, který proti svému mateřskému týmu chytal vůbec poprvé v kariéře. „Snažil jsem se na to nemyslet a připravit se na zápas stejně, jako na každý jiný. Chtěl jsem se soustředit jen na svůj výkon a jsem rád, že jsem týmu pomohl k další výhře,“ dodal devětadvacetiletý gólman.

Kromě tří bodů je pro Spartu důležité i to, že se do hry vracejí marodi. Na ledě se objevil i útočník Marek Kvapil, který se zranil hned v prvním extraligovém kole a od té doby byl mimo hru. Před blížícími se vyřazovacími boji je to pro Pražany dobrá zpráva.

Zlínské chyby

Duel se Zlínem byl zprvu vyrovnaný, hosté měli několik nadějných šancí. „Jen díky Sedláčkovi jsme v první třetině nedostali branku a vedli 1:0. Podržel nás,“ chválil trenér Miloslav Hořava.

Na gólmana domácích letělo přes čtyřicet střel, díky čemuž se v brankovišti rychle rozehřál. „Čím více střel na mě jde, tím lépe. Jinak se gólman špatně dostává do tempa a je to nepříjemné. Je lepší, když to kolem branky létá a člověk má potom hned lepší pocit, jelikož může týmu pomoct,“ řekl Sedláček.

Od poloviny utkání, kdy se domácí dostali do třígólového vedení, už měla Sparta dění na ledě pod kontrolou.

„Bohužel se nám nepovedlo získat jako v sobotu na fotbalové Spartě bod, s tím jsme sem jeli,“ mrzelo zlínského kouče Martina Hamrlíka. „Neprožíváme dobré období a dnes se to potvrdilo. V obranném pásmu jsme dělali obrovské chyby,“ zlobil se Hamrlík.

Už zítra se Sparta představí v Pardubicích, které hrají o extraligové bytí a nebytí. „Hrají o život. Po padesátém kole mají tři týmy dole šedesát bodů, což je neuvěřitelné,“ komentoval Sedláček dramatický boj o udržení v nejvyšší soutěži.