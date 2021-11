Zápas byl specifický i tím, že byl prvním po návratu trenéra Miloslava Hořavy na sparťanskou střídačku, poprvé do zápasu zasáhla také nová posila, švédský obránce s ruským jménem Maxim Matuškin.

A ten se ukázal výborně, už v páté minutě totiž dělovkou od modré otevřel skóre utkání. Krátce poté navýšil náskok Chlapík, domácí vrátil do hry Krištof. Kometa ve druhé části dokázala srovnat na 2:2 a zdálo se, že je „na koni“, ovšem prakticky vzápětí inkasovala gól, o který se postaral Hašek.

„To byl zlom, který nás srazil,“ přiznal trenér Brna Jiří Kalous.Odpor domácích pak ve třetí části definitivně zlomil Horák, do prázdné branky pak pečetil na konečných 2:5 Thorell.

„Pro nás je tato výhra velmi cenná. Povedlo se nám to urvat, pomohl nám návrat Saši Saláka, který byl riskantní. Nastoupil v podstatě bez tréninku. Podržel nás hlavně ve druhé třetině. Dali jsme góly v přesilovce, to jsme potřebovali. Pořád jsme ve stravu, kdy musíme pracovat, konsolidovat sestavu a dát dohromady marody. Určitě se nám bude dýchat trochu lépe, než kdybychom šli do pauzy s další prohrou,“ ulevil si trenér Josef Jandač.

Nezapomenutelný zápas to bude určitě pro útočníka Petra Haška. Ten vstřelil svůj první extraligový gól, který byl nakonec tím vítězným! „Mám velkou radost. Ale hlavně mám velkou radost z týmového výkonu. Zlomili jsme sérii po osmi porážkách, což je pro nás před repre pauzou velká vzpruha. Musíme si odpočinout, zabrat a vrátit se silnější,“ usmíval se.

Po přestávce Sparta završí dlouhou sérii zápasů na hřištích soupeřů duely ve Vítkovicích, Budějovicícha Hradci Králové.

HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 17. Krištof (Mueller), 33. Zaťovič (Mueller, Kučeřík) - 5. Matuškin (E. Thorell, R. Horák), 7. Chlapík (E. Thorell, Moravčík), 34. P. Hašek (Moravčík, D. Vitouch), 47. R. Horák (Matuškin, E. Thorell), 60. E. Thorell. Rozhodčí: Kika, Obadal – Lederer, Rožánek. Vyloučení 5:5. Využití 0:1. Diváků: 7187.

Brno: Klimeš - Holland, Ďaloga, Roth, Kučeřík, Mikyska, Gulaši, Bartejs - Mueller, Krištof, Kollár - Horký, Holík, Zaťovič - Pavlík, Ostřížek, Haščák - Vincour, Rákos, Mallet. Trenér: Kalous.

Sparta: Salák - Moravčík, Matuškin, Polášek, Pavelka, Jeřábek, Dvořák - Řepík, Horák, Konečný - Prymula, Chlapík, Thorell - Forman, Kaše, Jandus - Šmerha, Vitouch, Doležal - Hašek. Trenéři: Hořava a Jandač.