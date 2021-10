Sešívaní hokejisté se dostali rychle do vedení, když se už ve čtvrté minutě prosadil Všetečka. Hosté ale zapnuli na vyšší obrátky a odměnou za jejich aktivitu bylo vyrovnání Kloze těsně před odchodem do šaten.

Pražanům se podařil vstup i do druhé části. Z ní ještě neuběhly ani tři minuty a prostějovský Bláha lovil puk ze své sítě podruhé, tentokrát zásluhou Brože.

Opětovný zisk vedení nalil slávistům čerstvou krev do žil a byli to tentokrát oni, kdo hýřili aktivitou. Nedokázali ale přidat další gól, což by je uklidnilo. Hosté tak vycítili šanci, ve třetí části zapnuli na vyšší obrátky a jen díky skvěle chytajícímu Málkovi platil stále stav 2:1.

Rozhodlo se v závěrečné desetiminutovce. A to k radosti většiny fanoušky na stadionu v Edenu. V 51. minutě vstřelil svůj první gól v dresu Slavie Kadeřávek a o pět minut později odpor Hanáků definitivně zlomil Žejdl.

Slavia - Prostějov 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky: 4. Všetečka (Knotek), 23. Brož (Krejčí, Šteiner), 51. Kadeřávek (Knotek, Kern), 56. Žejdl (Ondráček, Poletín) - 19. Kloz (Klimíček, Novák). Rozhodčí: Hucl, Pilný – Hnát, Sedláček. Vyloučení 3:6. Bez využití.

Slavia: Málek – Krejčí, Weinhold, Duda, Veber, Havel, Hovorka, Kadeřávek – Poletín, Žejdl, Ondráček – Všetečka, Knotek, Kern – Vracovský, Machač, Pšenička – Brož, Vlček, Šteiner.

Prostějov: Bláha – Husák, Klimíček, Babka, Vala, Zajíc, M. Jáchym – Jiránek, T. Jáchym, Rudovský – Novák, Kloz, Mrázek – Beránek, Štefka, Švec – Dubský, Koblížek, Jelínek.