/VIDEO/ Speciální dresy přinesly vsetínským hokejistům štěstí, na domácím Lapači si také potřetí v sezoně poradili s pražskou Slavií. Svěřenci Jiřího Weintritta ve středu večer na Mikuláše porazili někdejší extraligový celek 3:2. O vítězství Valachů rozhodl Miroslav Holec, který vstřelil svoji první branku v sezoně. Naposledy se prosadil v loňském play-off. Slávisté podlehli Vsetínu potřetí v sezoně a klesli na poslední příčku Chance ligy.

Vsetín ve speciálních dresech hrál se Slavií. | Foto: VHK ROBE Vsetín/Dušan Karlík

Do svatyně Valachů se na Mikuláše postavil Žukov, v útoku se po uzdravení objevil Lotyš Beržinš, jenž se postavil ke zkušené dvojici Holec, Hrňa.

Lepší nástup do utkání měli hosté, kteří využili početní převahu, Kulda z ostrého úhlu překvapil domácího gólmana. Vsetínští ke konci úvodní třetiny srovnali, rovněž v přesilové hře, kdy na brankovišti úřadoval Dědek. V závěru dějství zápas skončil pro Roba, který za tvrdý zákrok dostal pět minut plus do konce utkání.

Perfektní obrat a cenné body. Slavia doma udolala Litoměřice

Pražané dlouhou početní převahu zužitkovali, prosadili se v ní také podruhé v zápase. Valaši znovu vyrovnali, ve 36. minutě to dokázal bývalý útočník Slavie Kern.

Domácím navíc vyšel nástup do třetí části duelu, ve 42. minutě po parádní akci Dědka skóroval Holec, jenž se trefil poprvé od loňského play-off. Zbytek zápasu si už pohlídali, po sobotní prohře v Třebíči se vrátili na vítěznou vlnu.

Slavia udolala silné Litoměřice. Výpadek nás ale mohl stát zápas, říká Holý

Tisková konference s trenéry po utkání:

Zdroj: Youtube

VHK ROBE Vsetín – HC Slavia Praha 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 19. Dědek, 36. Kern (Hořanský, Jandus), 42. Holec (Dědek) – 9. Kulda (Klikorka, Strnad), 23. Všetečka (Holý, Knotek)

Střey na branku: 25:26. Vyloučení: 2:4: Vyšší tresty: 2:0. Využití: 1:2. Rozhodčí: Pilný, Zeliska – Roischel, Augusta. Diváci: 2 388.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Romančík) – Staněk, Larsen, Š. Jenáček, Smetana (A), Hryciow, Ďurkáč – Jonák, Klhůfek, Rob (A) – Holec, Bērziņš, Hrňa (C) – Hořanský, Kern, Jandus – Kubiš, Dědek, Š. Bláha – Kratochvil.

HC Slavia Praha: Volevecký (R. Málek) – Žovinec (A), Štibingr, Kremláček, Holý, Klikorka, Kajínek – V. Polák II, Kulda, Guman – Všetečka, Knotek (C), Průžek – Havrda, Slavík, J. Brož – Strnad, J. Půček, Slavíček.