/VIDEO, FOTOGALERIE/ Podruhé v týdnu proti Vítkovicím a opět za plný bodový zisk. Po středeční výhře v Praze (2:1) nestačili Ostravané na soka z hlavního města ani v nedělním utkání 34. kola extraligy, kdy na domácím ledě padli 2:4. Na třech ze čtyř zásahů hostů měl podíl útočník Filip Chlapík (2+1), stejně jako obránce Michal Kempný (1+2).

Vítkovice - Sparta (7. února 2024). | Video: David Hekele

Aktivní Ostravané přitom pohnuli skóre jako první, když odvážný průnik zakončil gólem Dej. Kořenář se pak ještě párkrát zapotil, ale gólově to bylo vše. Nedlouho poté Sparta poprvé nachytala Machovského v nedbalkách, když mu propadla střela Chlapíka.

Navíc hned v úvodu druhé části se prosadil Kempný, na něhož navázal v přesilové hře Sobotka, u jehož zásahu opět neměl Machovský čisté svědomí. A pak znovu Chlapík. Zatímco Spartě tam spadlo kdeco, Vítkovice i přes množství nadějných momentů skóre nejenže nezvrátily, ale ani se k tomu nepřiblížily.

A to platilo i pro třetí dvacetiminutovku, do níž nastoupil ve vítkovické brance Lukáš Klimeš. Trefy, která by dění na ledě zdramatizovala, se ale více než sedm tisíc diváků v Ostravar Aréně nedočkalo včas. V závěru sice skóroval Fridrich, ale už bylo pozdě. Fanoušky tak dostala do varu o chvíli dříve alespoň úspěšná bitka Dominika Lakatoše s Petrem Hauserem. Ridera tak padla i ve čtvrtém vzájemném klání v sezoně.

Zdroj: David Hekele

"Musím složit Spartě kredit, protože dnes předvedla, že patří k top týmům. První třetina z naší strany ušla, fungovali jsme a bylo to 1:1. Ve druhé třetině jsme ale přestali hrát, nebruslili jsme a Sparta byla dominantní. My jsme vůbec nestačili, bohužel se nám to nestalo poprvé. Ve třetí třetině jsme se zvedli a byli důstojným soupeřem, ale Sparta už si to pohlídala," chválil soupeře vítkovický kouč Jiří Veber.

"Byl to třetí zápas v pěti dnech, takže to byl spíše taktické, než aby to mělo nějaké tempo, osobní souboje a šance. My jsme samozřejmě rádi, že jsme tady získali tři body. Domácí měli poslední dobou výbornou formu a porazit je, to je pro nás výborné. Jsme rádi za vítězství," doplnil jej sparťanský kouč Miloslav Hořava.

Vítkovice Ridera – Sparta Praha 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Dej, 60. Fridrich (Raskob, Vondráček) – 10. Chlapík (O. Najman), 21. Kempný (Řepík, Chlapík), 33. Sobotka (Kempný), 40. Chlapík. Rozhodčí: Hradil, Mejzlík – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:2, navíc Lakatoš (Vítkovice) a Hauser (Sparta) 5 minut. Využití: 0:1. Diváci: 7382.

Vítkovice: Machovský (41. Klimeš) – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Auvitu, L. Kovář, R. Jeřábek – Kalus, Chlán, Lakatoš – Fridrich, Barinka, Peterek – Bukarts, Krieger, Dej – Vondráček, Claireaux, Šoustal. Trenéři: Veber a Šimíček.

Sparta: Kořenář – Krejčík, Mikliš, Kempný, T. Tomek, Pavlák, Irving – P. Kousal, Sobotka, Řepík – O. Najman, Horák, Chlapík – Buchtele, Konečný, Sihvonen – Mužík, M. Vitouch, Hauser. Trenéři: Gross a Hořava.