Přitom v 16. minutě to vypadalo pro Vítkovice velmi dobře, když se ujaly vedení po trefě Tybora. Jenže ještě v první třetině, konkrétně 25 vteřin před jejím skončením srovnal Kudrna a začal velký obrat.

Sparta v prostřední části využila zásluhou Klimka a Jarůška dvě přesilové hry, po kterých soupeři odskočila. Ještě jasněji bylo o vítězi hned na startu třetí třetiny, kdy v oslabení vystřelil Delisle a Bartošákovi se puk nešťastně překutálel přes lapačku až za brankovou čáru.

Vítkovičtí však ještě nic nezabalili. Nejprve se v přesilové hře trefil Schleiss, šest minut před koncem pak naopak v početní nevýhodě využil chyby Machovského Kucsera a snížil na rozdíl jejiného gólu. Víc však Vítkovice nestihly, trefily tyčku, ale gólově se neprosadily a tak je jasné, že se série protáhne ještě alespoň o jeden zápas.

Ohlasy trenérů

Uwe Krupp (trenér Sparty Praha): "Jednalo se o velmi důležitý zápas. A já jsem šťastný za výsledek. Vítkovice hrají velmi dobře defenzivně a nedají vám moc šancí ke skórování, navíc jsou nebezpečné dopředu. I když byl stav 4:1, rozhodně jsem neměl pocit, že už máme vyhráno. Pořád zbývalo hodně času do konce a tým soupeře má hodně výborných hráčů, kteří umějí zápasy otočit. Na konci jsme měli štěstí, když soupeř odvolal gólmana a nastřelil tyčku. Jsem šťastný za to, jaký jsme předvedli výkon. A také za to, že hrajeme dál. Zůstali jsme naživu, zvládli jsme to a musíme se pokusit o stejnou věc i zítra."

Jakub Petr (trenér Vítkovic): "Očekávali jsme, že Sparta nastoupí s trošku jiným taktickým záměrem než ve druhém utkání, přece jen byli doma a poslední domácí zápasy s Litvínovem či Libercem se jim povedly. Nechtěli jsme domácí pustit na začátku do tlaku, a musím říct, že první třetinu jsme to plnili. Získávali jsme hodně kotoučů ve středním pásmu, potažmo jsme vstřelili branku. Nechci říkat, že gól do šatny s námi zamával, ale když se člověk podívá na náš výkon ve druhé třetině, tak na tom možná něco bude. Hlavní problém ale byl, že jsme tam měli čtyři vyloučené, Sparta se prosadila z přesilovek a přehrávala nás. Byli jsme pak sice blízko prodloužení, ale nemůžeme naříkat, že jsme sérii nevyhráli 3:0. Protože těch devět třetin bylo hodně vyrovnaných."

HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 20. A. Kudrna (Blain, Pech), 25. Klimek (Kevin Klíma, Rousek), 30. Jarůšek (Rousek, Tomáš Dvořák), 41. Delisle (Klimek) - 16. Tybor (Trška, O. Roman), 45. Schleiss (Hrabal, Tybor), 54. Kucsera (Dej). Rozhodčí: Pražák, Jeřábek - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. V oslabení: 1:1. Diváci: 8133. Stav série: 1:2.

Další zápas: PSG Berani Zlín - BK Mladá Boleslav 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 29. Fořt (Kubiš) - 21. Klepiš (Skalický, Vondrka), 45. Vondrka (Skalický). Rozhodčí: Pešina, Pavlovič - Jindra, Zíka. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 4312. Stav série: 1:2.