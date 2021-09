"Máme za sebou náročný zápas. Věděli jsme, že Pardubice v létě hodně posílily. Je super, že jsme odstartovali novou sezonu výhrou, potřebovali jsme ji. V první třetině bylo znát, že soupeř už má v extralize odehrané zápasy navíc. Důležité je, že jsme vyhráli, i když v některých pasážích jsme nebyli lepším týmem," hodnotil zápas sparťanský útočník Miroslav Forman, který se na výhře podílel gólem a asistencí na vítěznou trefu Vitoucha.

Skóre v první třetině otevřel zmiňovaný Forman, ale z výhry se Pražané neradovali dlouho, mladého Neužila ve sparťanské brance překonal Paulíček.

Podobné to bylo i v dalším průběhu. Chlapík v polovině zápasu vrátil Spartě vedení, krátce po startu třetí třetiny srovnal Říčka. Rozhodující úder si sparťané schovali do závěrečné pětiminutovky. V ní se postupně trefili Vitouch, Chlapík, Řepík a cenné vítězství bylo na světě.

Pražané tak potvrdili dobrou formu, kterou si přenesli z úspěšného vystoupení v hokejové Lize mistrů.

"Odehráli jsme skvělé zápasy, tři z nich vyhráli. I tak jsme se ale proti Pardubicím chvíli museli dostávat do tempa. Začátek nebyl z naší strany úplně ideální, ale v dalších minutách jsme se dostali do hry. V první třetině jsme i vstřelili branku, což bylo důležité. Stále máme co zlepšovat," dodal Forman.

Pardubice - Sparta 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 8. Poulíček (Robertson, A. Musil), 47. Říčka (Cienciala, Vála) – 7. M. Forman (Zikmund), 26. F. Chlapík (Thorell, Polášek), 56. Vitouch (Forman, Moravčík), 58. Chlapík, 59. Řepík. Rozhodčí: Šír, Obadal – Ondráček, Kis. Vyloučení 1:2. Bez využití.

Pardubice: Frodl – Mikuš, Košťálek, Robertson, Nakládal, Vála, J. Kolář, Hrádek – R. Kousal, Paulovič, Camara – A. Musil, Poulíček, Blümel – Říčka, Cienciala, Hecl – Koffer, Anděl, Rohlík.

Sparta: Neužil – Moravčík, Mikliš, Tomáš Dvořák, T. Pavelka, Polášek, Jeřábek – Sobotka, R. Horák, Řepík – Thorell, D. Kaše, F. Chlapík – Buchtele, Zikmund, M. Forman – Z. Doležal, Vitouch, Prymula – Konečný.