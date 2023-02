Pražané bodovali v 15 z posledních 16 kol a stále ztrácejí tři body na druhé Vítkovice, které však odehrály o zápas navíc. Obhájci titulu, třinečtí Oceláři, prohráli pátý z minulých šesti duelů a přišli o šanci na přímý postup do čtvrtfinále.

"Celý tým šlape výborně! Musíme výkony stupňovat a neusnout. Vždycky se najde něco, co můžeme zlepšiit. Něco se najde i u nás, ale necháme si to pro sebe a budeme na tom pracovat," vzkazuje soupeřům i fanouškům sparťanský útočník Miroslav Forman.

Domácí si pro soupeře připravili ledovou sprchu hned na úvod zápasu. Ve čtvrté minutě se během pouhých třinácti vteřin trefili Tomášek a Kaše a prakticky se tak začínalo za stavu 2:0. Pár minut poté vrátil Třinec zpět do zápasu Daňo, ale o tom, že se do šaten půjde za dvoubrankového vedení Sparty rozhodl Forman.

Řepík = Sparta. Tohle spojení bude platit minimálně další tři sezony!

Gólová přestřelka ale nepokračovala. Prostřední dějství žádnou změnu skóre nezaznamenalo a když se hned s nástupem třetí části prosadil Marcinko, bylo zaděláno na drama. Sparťané ale nechtěli žádnou bodovou ztrátu připustit, byli neustále aktivní a tři minuty před koncem potrestali chybu třineckého obránce, Vitouch s Buchtelem ujeli a druhý jmenovaný dal výsledku konečnou podobu. Hostům nepomohla ani závěrečná hra bez brankáře.

Spartu v úterní dohrávce čeká Olomouc a v případě výhry může jít na druhé místo tabulky! "Těžký soupeř. My respektujeme jeho sílu, protože už jsem zažil tolik zápasů, kdy jsme si mysleli, že nejsou tak hokejoví, ale pak nás přehrávali. Chceme vyhrát za tři body a jít na druhé místo. I když je to daleko, určitá výhoda domácího prostředí v play off je," dodal Forman.

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Tomášek (Horák, Mikliš), 4. D. Kaše (Forman, Řepík), 13. Forman (D. Kaše, Kempný), 57. Buchtele (P. Kousal) - 8. Daňo (M. Růžička, Vrána), 41. Marcinko (M. Růžička, J. Jeřábek). Rozhodčí: Mrkva, Šír - Rampír, Špůr. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 12.102.

Sparta: Jakub Kovář - Mikliš, Kempný, Krutil, Němeček, Polášek, M. Jandus - Tomášek, Horák, E. Thorell - Řepík, D. Kaše, Forman - P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele - Konečný, G. Thorell, Safin - Vauhkonen. Trenéři: Hořava a Wallson.

Třinec: Kacetl (13. Mazanec) - Marinčin, Smith, J. Jeřábek, Kaňák, Adámek, M. Doudera - M. Růžička, Vrána, Daňo - D. Voženílek, L. Hudáček, Nestrašil - Dravecký, Marcinko, Chmielewski - Hrňa, M. Roman, Buček - od 21. navíc Kurovský. Trenér: Moták.