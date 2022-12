Sparťané začali o poznání aktivněji. Ve druhé minutě se do dobré pozice k zakončení dostal Hauser, domácí gólman Krošelj byl však pozorný. Krátce nato měli Pražané k dispozici přesilovku po Lunterově faulu. Dlouho se jim nedařilo usadit v útočném pásmu, v závěru trestu slovenského útočníka však měli obrovské šance při bombách z první Buchtele a Konečný.

V páté minutě byl k vidění patrně jeden z nejlepších zákroků celé sezony. Krošeljovi poskočil kotouč na zádech a zdálo se, že se po nich také dokutálí nezadržitelně za brankovou čáru, slovinský gólman však máchl za svými zády instinktivně lapačkou a nelehkou situaci efektně vyřešil.

Žádné podobné kouzlo už ho však nemohlo zachránit v deváté minutě, když napřáhl Tomášek, parádní střílenou přihrávkou našel na brankovišti hlídkujícího Horáka a ten měl snadnou práci. Ve 12. minutě si Kovář nejprve poradil s Kousalovou ránou, ale na trestnou lavici musel vzápětí Němeček. V přesilovce domácích chyboval Moravčík a potrestal ho Lantoši, jenž tak ukončil dlouhé čekání Bruslařů na gól - 1:1.

Další možnost měl pak Horák, ale s vyrovnáním se aktivita přesunula na stranu domácích a ti byli čím dál nebezpečnější. Vyrovnaný stav se však nezměnil ani po Pýchově zakončení a Dvořáčkově vyloučení.

V úvodu druhé části pykal Štich, Konečný opět ztroskotal na Krošeljovi. Stejně dopadl i Aberg proti Kovářovi, když seděl na trestné lavici Polášek. Ve 31. minutě jeli domácí tři na jednoho, Najman však zakončil jen do Kováře. Lintuniemi pak zazvonil na brankovou konstrukci. Na konci 39. minuty pálil Kantner, Kovář však pohotově zareagoval a vytěsnil puk do bezpečí pravým betonem.

Ve třetím dějství zahrozil jako první Aberg, když se opřel z plné jízdy do puku, hostující branku však minul. Ve 45. minutě Konečný protečoval Miklišovu střelu nad, o chvilku později na druhé straně vychytal Kovář Lantošiho. Ve 49. minutě už byli Pražané znovu ve vedení. Se dvěma pokusy Buchteleho si Krošelj ještě poradil, se Sobotkovou dorážkou už nikoliv.

Sparta pak vcelku s přehledem držela těsný náskok. Už necelé tři minuty před koncem základní hrací doby sáhli Bruslaři ke hře bez gólmana. Kovář měl porci štěstí při odrazu puku od Najmana a následném závaru, ale na stavu 2:1 pro hosty už se nic nezměnilo.

Pražané si byli vědomi, že proti nim stál opravdu těžký soupeř. "Hlavní postavou byl jednoznačně brankář Kuba Kovář. Byl to jeho zápas. Držel nás, jen díky němu jsme měli šanci na solidní výsledek. Jinak by to bylo rozhodnuté mnohem dřív. Dovolili jsme soupeři strašnou spoustu šancí, musíme se podívat, čím to bylo. Celý tým si ale zase šel za vítězstvím. Všichni mají obrovskou chuť pracovat, čehož si moc cením. Nebyli jsme určitě lepší. Domácí byli hokejovější a měli více šancí. My jsme teď na vlně. Máme štěstí, bojovností se nám daří zápasy vyhrávat. Teď se to povedlo znovu. Boleslav je velmi silné mužstvo, výhry si opravdu moc ceníme," uznal Miloslav Hořava.

Mladá Boleslav - Sparta 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky: 12. Lantoši (O. Najman, P. Kousal) – 9. Horák (Tomášek), 49. Sobotka (Buchtele). Rozhodčí: Veselý, Šindel – Kajínek, Zika. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 3169. Střely na branku: 40:31.

Mladá Boleslav: Krošelj – Pýcha, Pláněk, Jánošík, Bernad, Jeřábek, Lintuniemi, Štich – Šťastný, Lantoši, Åberg – Kantner, Najman, Kousal – Lunter, Fořt, Stránský – Šmerha, Závora, Beránek.

Sparta: Kovář – Kempný, Polášek, Jandus, Moravčík, Němeček, Mikliš, Krutil – E. Thorell, Horák, Tomášek – Konečný, Sobotka, Buchtele – Dvořáček, D. Vitouch, Hauser – M. Vitouch, G. Thorell, Safin.