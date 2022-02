"Měli jsme pět zápasů v sedmi dnech, což je přesně styl play-off. Až začne, takhle to bude. Je to pro nás dobrá zkouška. Není zvykem, že se hraje dva dny po sobě, ale máme natolik zkušené hráče, že se s tím dokážeme vypořádat. Možná jsme to cítili na začátku zápasu, protože máme těch zápasů kvůli dohrávkám fakt hodně, ale nemůžeme se na únavu vymlouvat," prohlásil kapitán Sparty obránce Adam Polášek.

"Začali jsme tu pomalu. Trvalo nám, než jsme se rozkoukali a rozjely se nám po čtvrtku nohy. Držel nás jenom Machy, mohli jsme být rádi, že jsme po první třetině prohrávali jen o jeden gól. O druhé třetiny bylo vidět, že se zvedáme. Měli jsme tlak i šance, ale neproměnili jsme je. V závěru jsme chtěli, jenže jsme dostali slepený gól. V závěru už do toho jenom bušíte a doufáte. Šance na lepší výsledek jsme měli, jen nám to nepadalo," přiblížil Polášek průběh zápasu.

Skóre otevřel Horký v sedmnácté minutě, na další gól, opět jeho, se čekalo až do 55. minuty. A to byl nakonec gól vítězný, pak už jen přišlo zmiňované snížení Formana.

Sparta je v tabulce šestá, na čtvrtou Plzeň po prohře v Brně ztrácí pět bodů.

"Byli jsme rozjetí… Jdeme do každého zápasu, abychom se co nejlépe připravili na play-off a posbírali co nejvíce bodů. Jak to dopadne, tak to dopadne," nekalkuluje Polášek.

HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. L. Horký (A. Zbořil, Kollár), 55. L. Horký (Kollár, A. Zbořil) - 59. M. Forman (R. Horák). Rozhodčí: Hradil, Kika – Pešek, Malý. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Brno: Čiliak - Roth, Bartejs, L. Doudera, Kučeřík, Tansey, Gulaši, Fajmon - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, A. Zbořil, Kollár - Šik, Malý, Šalé - Dočekal, Rákos, Vincour. Trenér: Kalous.

Sparta: Machovský - Tomáš Dvořák, Matuškin, T. Pavelka, Polášek, Moravčík, Jurčina, Mikliš - D. Kaše, R. Horák, E. Thorell - Z. Doležal, Chlapík, M. Forman - Šmerha, D. Vitouch, Prymula - Dvořáček, Stoljarov, J. Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.