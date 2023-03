Už ve středu odpoledne měla spolu s finálovou sérií krajské hokejové ligy odstartovat taky baráž mezi posledním Žebrákem a vítězem krajské soutěže TNP Praha. Souboj o účast ve čtvrté nejvyšší soutěži se ale konat nebude. Pražský celek možnost zabojovat o postup odmítl. „Už nebyla moc chuť. Ze svazu nám bylo řečeno, že není povinnost, abychom šli hrát baráž. To je naše rozhodnutí. Pokud se ale baráž vyhraje, tak je povinnost hrát o soutěž výš,“ vysvětluje kapitán mužstva Jan Mišner.

TNP Praha na podzim porazilo Hvězdu Kladno vysoko 13:6. | Foto: Petr Hubáček

Postup do krajské ligy by pro TNP znamenal daleko větší finanční zátěž i nutnost přivést do mužstva další hráče. „Museli bychom doplnit kádr, což nechceme. Hrajeme to hlavně kvůli partě lidí, se kterými jsme dlouho. Nechceme brát jen tak někoho z ulice, ale jedině někoho, koho známe,“ říká nejlepší střelec v historii pražského klubu Mišner.

„Většina hráčů z týmu má rodiny a zaměstnání, takže není lehké jezdit všude v patnácti nebo více lidech. Letos jsme skoro celou sezonu odehráli ve dvanácti třinácti lidech. Několikrát nás bylo i deset. To se ve vyšší soutěži dělat nedá,“ dodává.

TNP i tak krajskou soutěž jasně opanovalo. V dlouhodobé soutěži zapsalo hned devatenáct vítězství a pouze tři prohry a celkově posbíralo hned o osm bodů více než druhé nejúspěšnější příbramské béčko. Ve vyřazovacích bojích už to ale )měli Pražané o poznání těžší.

Ve čtvrtfinále si ještě poradili se Solopisky přesvědčivě 4:1 a 8:4, v semifinále proti Nymburku už ale měli namále. První utkání totiž prohráli 2:5 a po domácím vítězství 6:1 muselo dojít na prodloužení, které rozhodl ve prospěch TNP Jiří Mrázek.

Finále proti Příbrami B pak nabídlo naprosto vyrovnanou bitvu až do poslední vteřiny. Utkání na ledě středočeského celku skončilo smírně 3:3 a vítěze neurčil ani zápas v pražském Icerinku. Po šedesáti minutách byl stav vyrovnaný 4:4 a nakonec muselo dojít až na nájezdy. V nich zajistil pražskému klubu pohár úspěšný střelec Matěj Štěpán.

„Dali jsme si takový cíl, s baráží jsme ani nepočítali. Chtěli jsme tuhle nejnižší soutěž vyhrát, povedlo se nám to a uvidíme, co bude příští rok. Když seženeme finance a nějaké ledy, tak budeme rádi, když zase budeme hrát,“ vypráví Mišner.

Jak z jeho slov vyplývá, v současnosti není vůbec jasné, jestli TNP bude vůbec v příští sezoně v krajské soutěži pokračovat. „Nedokážu teď říct, je to v řešení. Děláme všechno pro to, abychom příští rok hráli. Všichni hrát chceme. Je tam ale dost proměnných. V Praze jsou ledy tak nastavené, že je to finančně strašně náročné,“ vysvětluje kapitán týmu.

„My si všechno platíme sami. Nemáme žádného sponzora, všechno jde z našich zdrojů jako z příspěvků. Čekáme, co bude. Já pevně věřím, že to zase vyjde a příští rok hrát budeme,“ zakončuje na optimističtější vlně.

Krajská liga: Černošice končí v semifinále, Kralupy ve finále vyzvou Mělník