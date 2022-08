Čtvrté utkání a opět padlo v zápase Příbrami pět a méně branek. Tentokrát diváci viděli pouze dva. První z nich už po čtyřech minutách, kdy Šorf kapituloval poprvé z hole Uhlíka. „Gól nám určitě hodně pomohl. Na začátku jsme měli oslabení, což venku není nikdy dobrý. Příbram měla tlak, my jsme pak dokázali dát branku, což nás nakoplo,“ uvedl úspěšný střelec hostů. Uhlíkovi nahrával Vacín, který se akorát vracel z trestné lavice. Letňany mohly do konce třetiny zvýšit vedení. Lytvynov ale nastřelil pouze tyč.

Příbram zkrotila Kobru i podruhé

Prostřední část patřila Příbrami. Téměř celých dvacet minut se hrálo pouze před brankou Pražanů. Gólman Jaroslav Brázdil, který chytal v dresu Miroslava Kopřivy a mít domácí fanoušky, ale uzavřel svou bránu a přežil i trestné střílení v podání Josefa Hasmana, což byla největší šance Baníku. „Měli jsme spoustu šancí, řekl bych že i vyložených, ale přehrávali jsme je. Když jsme byli mezi kruhy, tak jsme ještě hledali nějakou přihrávku a neproměnili jsme, což nás stálo zápas,“ mrzelo Petra Ereta. „Chtěli jsme přidat, ale musíme uznat kvalitu a sílu soupeře. Druhou třetinu měl určitě víc ze hry. Byli jsme rádi, že jsme vedení udrželi,“ přiznal Uhlík.

Zdroj: Ondřej Jícha

I v závěrečné části dlouho vše nasvědčovalo k tomu, že v Příbrami uvidí diváci pouze jednu branku. Domácí se v závěru zápasu rozhodli odvolat gólmana Šubrta a hra bez brankáře se jim povedla. V 59. minutě překonal Brázdila Eret a poslal zápas do nájezdů. V nich byl ale úspěšný pouze letňanský Uhlík a Pražané tak zvítězili 2:1. „Už teď měl zápas měl kvalitu, akorát jsme neproměnili šance. Náš výkon už měl nějaké parametry,“ pochvaloval si Eret. „Určitě ukázal, že se body odtud nebudou vozit lehce a zápasy nebudou mít jasného favorita a naopak budou o jednom, dvou gólech,“ navázal Uhlík.

I ve čtvrtém zápase Příbrami padlo pět a méně gólů. Nejvíc jich bylo k vidění na Kobře (3:2), následovaly dva duely se čtyřmi brankami (3:1, 1:3) a nyní oba týmy vstřelily pouze dvě branky. „Je to začátek přípravy. Formace se sehrávají. Je to o tréninku, o zakončení a trošku víc klidu do toho. Je to na dobré cestě,“ uklidňoval Eret. „Na to, že se hrála příprava a třetí zápas, tak se nehrál žádný hurá hokej nahoru dolu. Na obou vidět stranách byla vidět organizovaná hra. Gólmani chytali výborně. V zápase nebylo moc přečíslení,“ podotkl Uhlík.

Příbram – Letňany 1:2 pn (0:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 59. Eret (Saňa) – 5. Uhlík (Vacín), rozhodující nájezd Uhlík. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Rozhodčí: Hruška – Kálal st., Kálal ml.

Příbram: Šorf (30. Šubrt) – Zdeněk, Jelínek, Rudovský, Vinš, Havlín, Hlaváček, Malý, Saňa – Kafka, Gengel, Káník – Hasman, Procházka, Eret – Pinkas, Bečvář, Kraus – Svoboda, Furch, Matějka.

Letňany: Brázdil – Lytvynov, Pohl, Kolářík, Havelka, Chalupa, Mikulec, Gurjevskij, Patzelt, Řepík, Arnošt, Wojnar, Uhlík, Kropáček, Kellerstein, Hozák, Kastner, T. Pejchal, Pražák, K. Pejchal, Vacín.