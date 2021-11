Věřili jsme v obrat, řekl trenér Slavie, která otočila z 0:3 na 4:3

Když se šlo do třetí třetiny sobotního zápasu hokejové Chance ligy Šumperk - Slavia za stavu 3:0, zdálo se, že Pražané odjedou z ledu Draků s prázdnou. Více než tisícovka diváků se ale nestačila divit, co se to v závěrečné části děje. Čtyři góly slávistů znamenaly obrat na 4:3 a tříbodový import do metropole!

Hokejisté Slavie otočili zápas v Šumperku čtyřmi góly ve třetí třetině. | Foto: HC Slavia/Karel Švec

"Šumperk nás zaskočil. V první třetině jsme se s hrou soupeře nedokázali vypořádat. V té druhé už to bylo trochu lepší, akorát jsme ubránili pětiminutovou přesilovku a potom dostali třetí gól," vrací se k hůře odehrané části zápasu slávistický trenér Jiří Veber. "Pořád jsme ale věřili, že zápas můžeme otočit. Ve třetí části jsme si šli za vítězstvím, a i za velké dávky štěstí nakonec vyhráli," dodává.K obratu zavelel dvěma góly ve 42. a 52. minutě Machač, jen o patnáct vteřin později po jeho druhé trefě srovnal Krejčí a rozhodující trefu si připsal v 59. minutě Šteiner. Na šumperské straně bylo pochopitelné zklamání. "Báli jsme se vyhrát… Zkušení hráči se báli hrát a úplně jsme jim otevřeli karty," kroutil nechápavě hlavou trenér Draků Martin Janeček. Šumperk - Slavia 3:4 (2:0, 1:0, 0:4) Branky: 5. Furch (Spratek, Scheuter), 19. Gewiese (Horký), 30. Žálčík (Vachutka) - 42. Machač (Bílek, Poletín), 52. Machač (Krejčí, Knotek), 52. Krejčí (Poletín), 59. Šteiner (Hovorka, Brož). Rozhodčí: Čech, Šudoma – Zidek, Roischel. Vyloučení 3:4 + Doležal (Slavia) 5 minut a do konce utkání. Využití 0:2. Diváků: 1148. Slavia: Málek – Havel, Zelingr, Krejčí, Veber, Hejda, Hovorka, Duda – Knotek, Machač, Bílek – Poletín, Žejdl, Doležal – Brož, Pšenička, Šteiner – Kern, Petrov. Další výsledky: Frýdek-Místek - Prostějov 5:2, Havířov - Ústí nad Labem 2:3 po pr, Jihlava - Vrchlabí 9:2, Kolín - Třebíč 1:2, Vsetín - Přerov 5:3, Benátky nad Jizerou - Sokolov 3:4 po pr., Kadaň - Litoměřice 0:5 kontumačně. Tento týden odehrají slávisté jediné utkání. Zápas sKadaní je kontumován, v sobotu jedou do Jihlavy.