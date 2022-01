Kdo v Prostějově nepřišel na úvodní třetinu, mohl litovat. Přišel by totiž prakticky o všechno. Slávisty poslal do vedení už po 45 vteřinách hry Kafka, o chvíli později zvyšoval na 0:2 Všetečka. Domácí vzápětí vrátil do hry Kloz, ale po následné trefě Šteinera Pražané opět vedli o dva góly. Za stavu 1:3 se rozebíhala poslední minuta úvodní dvacetiminutovky, ale do šaten se nakonec šlo za stavu 3:3! Během pouhých dvaceti vteřin se prosadili prostějovští Kloz s Havlíkem.