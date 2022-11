Na slávistické straně bylo pochopitelně veseleji. "První dvě třetiny jsme hráli dobrý hokej. Bylo v nich vidět, kde nás nejvíce tlačí bota. Je to právě v proměňování šancí. Projevilo se to už v zápase proti Pardubicím B. Třetí třetina byla už jen boj, boj o život, protože se jednalo o strašně důležitý zápas, který jsme chtěli urvat za každou cenu. Z naší strany už tam pak hokej nebyl, ale jsem rád, že jsme to ubojovali. Udělali jsme pár infarktových chyb, ale znovu nás podržel, jako pokaždé v posledních zápasech, Roman Málek. Jsme hlavně rádi, že jsme před reprezentační pauzou urvali tři body, které nám dodají sebevědomí a povzbudí nás do další práce," těšilo kouče Pražanů Daniela Tvrzníka.

Slavia - Kolín 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky: 18. Pšenička (Houška), 38. Simon (Žejdl, Matyáš) - 6. Ouřada (Veselý, Matějček). Rozhodčí: Čáp, Hucl – Baxa, Belko. Vyloučení 7:9 + Všetečka (S) a Naar (K) 5 minut a do konce utkání. Využití 0:1. Diváků: 1015.

Slavia: Málek – Klikorka, Matyáš, Žovinec, Roth, Hejda, Szathmáry, Němeček – Mrňa, Žejdl, Simon – Všetečka, Knotek, Brož – Havrda, Kern, Strnad – Pšenička, Poletín, Houška.

Kolín: Soukup – Rymsha, Čáp, Naar, Niko, Cibák, Táborský – Veselý, Koukal, Král – Sklenář, Korkiakoski, Ouřada – Jankovský, Matějček, Pajer – Síla, Morong, Lang.