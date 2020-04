Během své hráčské kariéry se stal mistrem světa, čtyřikrát vyhrál českou extraligu. Když pověsil brusle na hřebík, začal trénovat. A aby toho nebylo málo, přidal k tomu i nejvyšší klubový management. Bývalý výborný obránce Jiří Veber (51) má za sebou první rok ve funkci sportovního manažera hokejové Slavie. „Klubovému majiteli panu Tichému jsem na to kývl, ale zároveň jsem řekl, že si nedokážu představit jen budovat a netrénovat. Nechtěl jsem jen sedět v kanceláři, a tak jsem se připojil k juniorům,“ říká v rozhovoru pro Pražský deník.

Jiří Veber. | Foto: Hc-slavia.cz

Když se ohlédnete za uplynulou sezonou, jaký z ní máte pocit? A nemyslím teď její předčasný konec.

Nový majitel na začátku sezony řekl, že se bude snažit udělat maximum pro to, aby stabilizoval klub. A že chce vidět na všechny domlouvané hráče. Stavěli jsme tedy tým podle toho, co jsme si mohli dovolit, a povedlo se nám to. Po polovině soutěže jsme se dostali do skupiny o 1. až 8. místo a i když jsme si tenhle výsledek opravdu přáli, tak byl nad očekávání. Cíl byl tedy splněn. Dostali jsme pod sebe výborné mančafty. Hráčům i trenérskému štábu za to patří veliké poděkování.

Závěr sezony přinesl dvě zajímavé série. Deset výher v řadě a pak naopak deset porážek. Čím jste si vysvětloval takové výkyvy?

Každý, kdo hrál hokej, ví, že když jste na vítězné vlně, tak se hraje úplně jinak. Důležité je být pořád pokorný, nic nepodcenit, jinak urazíte hokejovou štěstěnu. A to se stalo právě nám. Měli jsme spoustu mladých kluků a nepodařilo se to zavčas podchytit. Nebylo to příjemné, ale jde o ponaučení.

Váhal jste nad nabídkou funkce sportovního manažera Slavie?

Vůbec jsem o tom nepřemýšlel a byl za nabídku rád. Chtěl jsem si to zkusit i z toho důvodu, že jsem dříve pomáhal kamarádovi v organizaci Notre Dame ve Wilcoxu. Šlo o středoškolský klub, kde bylo asi jedenáct celků - junioři, mladší i starší dorost a ženský tým. Ptal jsem se ho, jestli by nechtěl trénovat spíše profesionály, a on na to, že ne, že ho baví budovat a tvořit. Tím mě dostal na tuto myšlenku. Panu Tichému jsem tedy kývl, ale zároveň řekl, že si nedokážu představit jen budovat a netrénovat. Nechtěl jsem jen sedět v kanceláři, a tak jsem se připojil k juniorům. Kluky jsem poznal už v dorostu, ročník zůstal pohromadě a já tak měl o hráčích, kteří budou mít možnost bojovat o áčko, přehled. To je úplně ideální.

Takže máte za sebou poměrně náročnou sezonu, že?

To každopádně. (usmívá se) V juniorech jsme trénovali tři, s Jirkou Doležalem a Pavlem Kolaříkem. Měl jsem tedy možnost mít pod kontrolou áčko i juniory.

Jak jste prožíval zápasy áčka v roli manažera na tribuně?

Prožíval, ale šlo to. Domácí zápasy se nám od začátku sezony dařily a vyhrávalo se. S trenéry jsem komunikoval, ale nesnažil jsem se jim do toho mluvit. Vím, jaké to je. Když zápas nemůžete přímo ovlivnit, je samozřejmě jiné. A jak jsem ty zápasy viděl? I když to nebylo tak ladné oku diváka, vyhrávalo se a sbíraly se body.

Těsně po skončení sezony skončili trenér Miloš Říha s asistentem Janem Srdínkem. Bylo to nečekané, nebo jste o jejich konci věděli?

Bavili jsme se s nimi. Chtěli jsme po Novém roce vědět, s kým můžeme počítat další rok, ať už šlo o hráče nebo realizační tým, a takhle to dopadlo. Trenéři odvedli výbornou práci. Mrzí mě, že skončili, ale takový je sport.

Jako hlavní kouč přišel Martin Štrba. Byl jasnou volbou nebo jste vybírali z širšího okruhu kandidátů?

Měli jsme větší výběr, to je vlastně moje práce. Vybral jsem někoho, pan Tichý také někoho přidal a výběr kandidátů jsme postupně zužovali, dělali pohovory a nakonec vybrali.

Co třeba vy coby hlavní trenér Slavie? Je to reálné?

Jednou to tak třeba může být.

Na kdy máte naplánovaný začátek letní přípravy na novou sezonu?

Řešili jsme to ještě před tím, než jsme podepsali trenéra. Teď už je to ale plně v kompetenci Martina Štrby. Variant bylo více. Nejprve, že pustí profíky trénovat na konci května, pak v jeho polovině… Čekali jsme na vyjádření vlády, kdy se bude moct začít. Kluci měli už po sezoně od stávajících trenérů své individuální plány a posílali výsledky. Jsou to profíci a věděli, že se musí udržovat. Letní přípravu nakonec zahájíme 4. května.

Nařízení vlády už není tak přísné a profesionální týmy mohou trénovat, byť jen ve skupinkách…

Ale s tím počítáme, během letní přípravy se hráči beztak vždy připravují ve skupinkách. Možná že nařízení povolí ještě více, než začneme.

Přestávka trvala přes měsíc. Když jste hráli druhý zápas předkola play-off s Třebíčí bez diváků, tak už asi bylo jasné, že takhle to nepůjde, že?

Měli jsme různé indicie, že to k tomu směřuje. Dotklo se to každého člověka. Byl to hodně zvláštní konec sezony.

Řada klubů musela přistoupit k úsporným opatřením. Jak to bylo na Slavii?

To je spíše otázka pro majitele klubu, ale já zatím neměl za úkol komunikovat s hráči o nějakém snížení platů. Majitel se k tomu postavil neskutečně, i když to rozhodně není jednoduchá situace.

Jak podle vás koronavirová epidemie ovlivní sport jako takový?

Čtu články a vyjádření majitelů hokejových klubů, rozpočty v extralize jsou úplně někde jinde. Říkají, že na hokej nebude už tolik peněz, hráči se zlevní a budou muset přistoupit na horší podmínky. O tohle se ale já naštěstí nemusím starat. Pracuji s tím, co máme. Když budeme mít rozpočet menší, budeme hráčům nabízet menší smlouvy. A záleží jen na nich, jestli to vezmou.

Od hokeje k fotbalu: co si myslíte o tom, že fotbal bude dohrávat sezonu bez fanoušků před prázdnými tribunami?

Poslouchám zprávy a mám na to svůj názor. Pandemie není nic příjemného, ale ztotožňuji se s lékaři, kteří říkají, že se veřejnost nějakým způsobem straší. Statistiky ukazují, kolik lidí na koronavirus zemřelo, ale neukazují, kolik jich umírá mimo to. Je to určitě závažná věc, ale hodně se jí straší. Jako sportovní fanoušek si nedovedu představit jakýkoliv kolektivní sport bez diváků. V Anglii je to třeba něco jiného, tam jsem četl, že kluby dostanou obrovské peníze z prodeje televizních práv, ale u nás si to prostě nedovedu představit. Některé kluby na návštěvnosti stojí. Když přijde pět šest tisíc lidí, jsou z toho hezké peníze. A najednou hrajete bez diváků. Vždyť sportovci hrají právě pro ně.

Čím jste vyplňoval volný čas během karantény?

Ono ho moc nebylo, pracoval jsem. Toto období je pro management hodně náročné. Komunikujeme s hráči, s agenty. V karanténě jsme se nesměli setkávat, tak jsme komunikovali jinak. Tedy žádná dovolená. Po konci sezony a před startem mistrovských zápasů je pro sportovní manažery nejaktivnější období.

Postupně prodlužujete smlouvy hráčům. Těší vás, že se jim ze Slavie nechce odcházet?

Je to tak. Jsem rád, že máme nějakou kostru. Odchody budou, ale tak to je, kádr je živý organismus. Musíme ho vhodně doplnit, abychom navázali a pokračovali ve stupňujícím se zlepšování.

Zůstali také oba brankáři. Tento post byl ve Slavii vždy obsazen kvalitně. Práce Romana Málka staršího nese své ovoce, že?

Pracuje výborně. Ale nejen on, celý trenérský štáb pracoval skvěle. S Martinem Michajlovem jsme měli výborný čuch, když jsme ho přivedli. Jsme rádi, že se s ním prodloužila smlouva. Mladý Málek končí v juniorském věku, má talent, uvidíme, jak bude pokračovat dál.

Velkou oporou hlavně v první polovině sezoně byl Petr Vampola. Bude v Edenu pokračovat?

Nevím. Byli bychom blázni, kdybychom o něj opět nestáli, nesmírně nám pomohl. Uvidíme.

Jaké posty byste ještě rád posílil?

Všechny. (směje se) Do útoku chceme kreativního gólového hráče a dobrý obránce se nám také ještě určitě hodí.

Druhá nejvyšší soutěž neustále mění svůj systém. V příští sezoně to tak bude znovu. Vadí vám to hodně?

Ano. Nejsem zastáncem věčného reorganizování soutěží. Pořád se řeší, jestli se uzavře extraliga a jestli má mít první liga čtrnáct nebo šestnáct účastníků, teď jich může mít dokonce devatenáct. Mně se to vůbec nelíbí. Tolik kvalitních hráčů nemáme. Jestli chceme hráče vychovávat, aby měli tendenci rozvíjet svůj potenciál, musí to být dané i kvalitou soutěže.