Wolf působí ve švédském klubu, kde nastartoval hvězdnou kariéru také útočník David Pastrňák, současná opora Boston Bruins v NHL. „O Davidovi se tady pořád mluví, nezapomnělo se na něj,“ vykládá gólman a je znát, že by byl šťastný, kdyby i jeho kariéra nabrala podobný směr.

Český hokej na úspěch na reprezentační úrovni čeká dlouho, o medaili fanoušci sní už pěkných pár let. Na druhou stranu třeba česká brankářská škola má ve světě dál báječný zvuk. „Švédové to vnímají. Češi měli a mají spoustu špičkových brankářů,“ přitaká devatenáctiletý Wolf.

V zámoří obdivují Davida Ritticha či Petra Mrázka, na severu Evropy se parádními výkony prezentuje také talentovaný Wolf. Nakoukl do juniorského nároďáku a teď vychytal svému týmu play off ve švédské juniorské lize, stal se velkou oporou. „Start nebyl úplně podle mých představ, zvykal jsem si na jiný styl hokeje. Ale už jsme se sehráli a do play off půjdeme sebevědomí,“ věří gólman a připomíná, že se jeho Södertälje zrovna moc nevěřilo. Ale teď je tým černým koněm soutěže a pošilhává i po nejvyšších metách. „Hlavně že jsme v play off. Teď chceme titul,“ nebojí se pojmenovat další úkol mladík.

Je ze mě prvotřídní kuchař

Leckomu by se mohly v klíčové chvíli rozklepat kolena, Wolf ale okamžiky, kdy jde do tuhého, miluje. Odmítá se pasovat do role největší hvězdy týmu, byť připouští, že se mu daří, což potvrzují i statistiky. Teď se těší na novou výzvu v podobě vyřazovavích bojů. „Situace, kdy jsem pod tlakem, mi nevadí. Naopak mám pocit, že se mi v takové chvíli chytá lépe,“ přesvědčuje.

Angažmá v cizině si nemůže vynachválit. Polepšil si po hokejové stránce. Zesílil. Aby ne, když pravidelně maká v posilovně. A změnil se i jako člověk, je samostatnější. „Je to moje první zahraniční angažmá, takže si každý den vařím a teď je ze mě prvotřídní kuchař,“ směje se s tím, že když by měl problém, lidé z klubu jsou připraveni českému parťákovi pomoci.

Blondýnka z Čech

Přítelkyni má, takže blondýnky ve Švédsku nechává být. „Já už svoji bloncku mám a je z Čech,“ přiznává. Do ciziny se nejel seznámit, chtěl si hokejově polepšit. A v tom si nemůže severskou soutěž vynachválit. „Liga je na vysoké úrovni. Je extrémně rychlá a také velmi technická. Těžko se odhaduje, jak to bude dál, ale cítím, že mě to angažmá posunulo správným směrem. Jak po hokejové stránce, tak po stránce osobní,“ opakuje. Ve hře byl i možný odchod do zámoří, nakonec však kvůli studiu dostalo přednost Švédsko.

Tvrdě tam na sobě maká a na výsledcích je to znát. Nespěchá, trpělivě jde krok za krokem, jako by chtěl napodobit svého krajana Davida Pastrňáka. Ten také na cestě do NHL nejprve hrál právě za Södertälje. „To, co dokázal David, je sen každého mladého hráče. Také bych se chtěl dostat tam, kde je Pasta,“ zasní se na moment Wolf, jehož největším oblíbencem v brance je Marc Andre Fleury. Nedá ale dopustit i na další brankáře.

Teď se sám soustředí na to, až splní úkoly v play off, kde bude chytat v dresu s obrovským S na prsou. Nebýt jiné barevné kombinace mohl by si připadat, jako by nastupoval za švédskou Spartu. „Už mi to nepřijde, ale na začátku jsem z toho byl mile překvapený. Znak byl naprosto totožný se sparťanským,“ směje se. Po sezoně pak přijde čas vyřešit jiný rébus, otázku, kde bude Adam Wolf chytat v následující sezoně. „Nechávám to otevřené, nebráním se ničemu. Pečlivě si všechno proberu, teď ještě nemám dokončenou práci v Södertälje.“