Karlovarští již kontaktovali krajskou hygienickou stanici. "Celý tým v nejbližší době zamíří na testy, podle výsledků testů pak bude klub dále postupovat," uvedl klub v krátkém oznámení s tím, že blíže zatím nebude situaci komentovat.



Spartu zastihla zpráva ještě před ranním předzápasovým tréninkem v metropoli. "Trenéři narychlo změnili jeho organizaci na intenzivnější jednotky. Samozřejmě jsme museli také urychleně odvolat autobus, ale o žádnou velkou komplikaci pro nás nešlo," uvedl pro ČTK tiskový mluvčí Pražanů Marek Táborský.



V nové extraligové sezoně byly jen za úvodní dvě kola odloženy čtyři zápasy, a to kvůli nákaze nemocí covid-19 v týmech Vítkovic a Brna. Ostravané ani Kometa nebudou hrát ani páteční 3. kolo, nedělní 4. kolo a odložený bude i jejich vzájemný duel 5. kola, plánovaný na úterý 29. září.

Další překážky



Domácí nejvyšší soutěž, jejíž minulý ročník ukončila pandemie koronaviru již během sérií předkola play off, se musí navíc vypořádat i s dalšími překážkami. Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula kvůli opětovnému nárůstu počtu lidí s nákazou covid-19 omezil počet diváků na sportovních akcích v halách na 1000 sedících fanoušků, pokud jsou rozděleni do více sektorů. Opatření má platit ode dneška dva týdny.

Výkonný výbor hokejového svazu (ČSLH) byl na všechny možné okolnosti, které by mohly průběh ligy doprovázet a narušovat, dopředu připravený. I díky tomu, že již během letní přípravy se řada týmů v menší či větší míře potýkala s nákazou. Nastavil proto také mimořádná pravidla.



Duely základní části, které kvůli karanténním opatřením nebudou odehrány v souladu s rozpisem, se musí uskutečnit do 40 dnů. Jinak budou považovány za nesehrané a o výsledku rozhodne sportovně-technická komise ČSLH. Pokud některý z týmů nesehraje všechna utkání, v konečné tabulce mu bude započítán průměrný bodový zisk. K postupu do play off musí klub odehrát v základní části alespoň polovinu utkání.

Ve vyřazovací části budou zápasy, které nebude možné kvůli karanténním opatřením sehrát, kontumovány. A může dojít i na zkrácení sérií. Jestliže by se opakovala situace z března a play off nemohlo být dohráno vůbec, nárok na titul získá mužstvo s nejlepším dosaženým umístěním po základní části, ale za podmínky, že ke dni ukončení soutěže nebude ještě vyřazeno z play off.