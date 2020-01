Především první semifinálové utkání All Star Game bylo Pastrňákovým galapředstavením. Při výhře jeho Atlantické divize nad Metropolitní v poměru 9:5 obstaral český útočník hned čtyři góly, když sám nastřílel hattrick a navrch pomohl připravit jednu branku Victoru Hedmanovi.

To možná ještě nečekal, že jej o chvíli později zastíní Tomáš Hertl. Ten se v druhém semifinále prosadil střelecky hned čtyřikrát, přičemž tři ze čtyř branek dokázal vtěsnat mezi patnáctou a devatenáctou minutu. K postupu Pacifické divize do finále přispěl velkou měrou i brankář David Rittich, který nastoupil v utkání hraném na dva poločasy do druhého dějství a na rozdíl od svého předchůdce Markströma, který kapituloval čtyřikrát, inkasoval už jen jednou.

Finálové drama pak v čase 17:24 rozsekl právě Hertl, byť bodově úspěšnější v něm byl Pastrňák s bilancí gólu a nahrávky. I to mu nakonec vyneslo ocenění pro nejužitečnějšího hráče turnaje.

Utkání hvězd NHL 2020:



Semifinále



Atlantická divize - Metropolitní divize - 9:5 (4:4, 5:1)



Branky a nahrávky: 1. Pastrňák (Hedman), 1. Weber (Bertuzzi, Duclair), 7. Duclair (Bertuzzi, Weber), 9. Pastrňák (Hedman, Eichel), 15. Huberdeau (Tkachuk), 16. Hedman (Eichel, Pastrňák), 17. Duclair (Bertuzzi), 20. Pastrňák (Hedman, Eichel), 20. Duclair (Bertuzzi) – 3. Carlson (Barzal, Oshie), 4. Hischier (Jones, Konecny), 6. Oshie (Barzal, Jones), 7. Jones (Konecny, Hischier), 13. Hischier (Konecny, Jones).





Centrální divize - Pacifická divize - 5:10 (4:4, 1:6)



Branky a nahrávky: 6. Scheifele (Josi, Seguin), 8. Perron (Pietrangelo, O'Reilly), 8. Kane, 10. Seguin (Scheifele, Josi), 12. Kane (MacKinnon) – 3. Tkachuk (Hughes), 3. Draisaitl (Tkachuk, Hughes), 5. Hertl (Kopitar), 10. Hughes (Tkachuk), 11. Draisaitl (McDavid, Giordano), 13. Tkachuk (Hughes, Pettersson), 14. Draisaitl (McDavid), 15. Hertl (Pacioretty, Kopitar), 18. Hertl (Draisaitl, McDavid), 19. Hertl (Kopitar, Pacioretty).



Gólman David Rittich (PAC) odehrál 10 minut, připsal si devět zákroků, obdržel jeden gól (úspěšnost zákroků 90 %).





Finále



Pacifická divize - Atlantická divize - 5:4 (1:3, 4:1)



Branky a nahrávky: 7. Pacioretty (Kopitar), 12. Pettersson (Tkachuk, Hughes), 12. Draisaitl (Giordano), 16. Pettersson (Hughes, Tkachuk), 18. Hertl (Draisaitl, McDavid) – 1. Hedman (Pastrňák, Eichel), 2. Huberdeau (Tkachuk, Marner), 10. Pastrňák (Huberdeau, Andersen), 14. Bertuzzi (Duclair, Weber).



Brankář Rittich za deset minut na ledě jednou kapituloval a připsal tři úspěšné zákroky (75 %).