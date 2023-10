/FOTOGALERIE/ Jeden z hlavních favoritů soutěže proti týmu ze spodku tabulky? Tady byly karty rozdány jasně. Sparťané na domácím ledě hostili Mladou Boleslav a svoji roli splnili, středočeský tým porazili 4:1. V tabulce extraligy jsou třetí, jejich nedělní soupeři ji uzavírají.

Ve třináctém extraligovém kole Sparta na domácím ledě porazila Mladou Boleslav. | Foto: CPA

"Víme, že to nebyl super zápas. Byli jsme trochu nervózní, což bylo vidět. Věděli jsme, že se Boleslav nakopla vítězstvím v Olomouci a s nejlepší přesilovkou v lize mají parádní přesilovkové využití. Co bylo pro nás důležité, že jsme dali z přesilovky gól i my. Velmi důležitý byl gól na 3:1 ve třetí třetině. Utkání bylo chvílemi velmi vyrovnané. Jsme rádi, že jsme vyhráli," zhodnotil zápas trenér Sparty Pavel Gross.

Na první gól nečekalo více než osm tisícovek diváků dlouho. Domácí dostali možnost dvojnásobné přesilovky a tři vteřiny po jejím skončení, při klasické početní výhodě, poslal puk do boleslavské sítě Kestner.

Aktivita Pražanů narůstala, ale do šaten se odcházelo za jejich nejtěsnějšího vedení. To mohli po změně stran navýšit, ale šanci nevyužili a chvíli poté inkasovali. Aaltonen našel volného Rohdina a ten do odkryté branky srovnal.

Z nerozhodného stavu se hosté dlouho neradovali, v polovině utkání vrátil sparťanům vedení Buchtele.

Boleslavským hráčům se nedala upřít snaha, na začátku třetí části byli i aktivnějším týmem, ale naráželi na pozornou domácí obranu. Jejich odpor pak zlomil ve 46. minutě třetí trefou Moravčík.

Hosté to v závěru zkusili bez brankáře, do prázdné branky pečetil na konečných 4:1 Kousal.

"Přijeli jsme s přáním pokusit se urvat tu nějaký bod, což se bohužel nepodařilo. Hodně sil nás stálo časté vylučování. Sparta své šance proměnila, my prohráli. Herně nepropadáme, ale propadáme výsledkově. Je to frustrující pro kluky, pro tým. Nemyslím si, že by nás soupeř přehrával, nebo že bychom na něj neměli. Soupeř využívá chyby, které mu nabídneme a potrestá je. Naopak my jsme mnoho gólů při hře pět na pět nedali, pomáháme si přesilovkami," řekl k utkání boleslavský kouč Jiří Kalous.

"Pro mě je podstatné, že kluci makají a bojují a je pro mě podstatné, že při herním srovnání se soupeřem nepropadáme. Výsledkově bohužel ano. Zápasy potřebujeme dotáhnout do bodových konců," dodal.

Sparta - Mladá Boleslav 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 10. Kestner (Řepík, Kempný), 31. Buchtele (Forman), 46. Moravčík (D. Vitouch), 60. P. Kousal (Řepík, Horák) – 25. Rohdin (Aaltonen). Rozhodčí: Květoň, Ondráček – Frodl, Hynek. Vyloučení 2:6. Využití 1:0. Diváci: 8 057.

Sparta: Kořenář – Kempný (A), Moravčík, Mozík, Krejčík, Němeček, Irving, Mikliš – P. Kousal, Horák, Řepík (C) – Chlapík (A), Lajunen, Kestner – Buchtele, O. Najman, Forman – Konečný, D. Vitouch, Hauser.

Mladá Boleslav: F. Novotný – Pyrochta (A), Pláněk, Jánošík (C), Osburn, Bernad, Čech, Štibingr – Aaltonen (A), Järvinen, Rohdin – Skalický, Suchý, Lantoši – Malát, O. Roman, Gardoň – Dvořáček, Závora, Stránský.