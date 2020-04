Šestadvacetiletý rodák z Prahy si ale vždycky dokáže najít úhel pohledu, z něhož ani trudné události nevypadají tak pochmurně. Každá zkušenost je dobrá. Ostatně s nepříjemnými zdravotními trably už má Hertl bohaté zkušenosti. „Vím o tom až příliš,“ poznamenal v nedávném rozhovoru pro zámořskou televizi NBC.

Přesvědčit kritiky

Od roku 2013, kdy coby teenager vtrhl do NHL jako velká voda, odehrál v základní části 453 zápasů. Nebýt zranění, mohl jich mít na kontě 574. Jenže už třikrát musel na operaci s pravým kolenem. Letos snad aby se to nepletlo si při střetu se soupeřem ošklivě pochroumal to levé.

„Ze začátku to pro mě bylo těžké. Ale teď je všechno na dobré cestě. Koleno drží a já se snažím nabrat kolem něj co nejvíc svalů,“ svěřil se Hertl. Jeden z klíčových útočníků San Jose by měl být pro příští sezonu stoprocentně nachystaný. Překážky, kterým v kariéře čelí, jsou pro něj jen motivací navíc.

„Beru to jako výzvu. Když mě potkalo další zranění, tak spousta lidí říkala, že po něm už nebudu ten hráč jako dřív. Já je chci přesvědčit o opaku. Chci také ukázat všem lidem, kteří prošli zraněními, a hlavně dětem, že se můžou vrátit zpátky. A třeba i lepší,“ vzkázal věčný optimista Hertl všem svým fanouškům i kritikům.

Karanténu zvládl

V jednom ohledu má slávistický odchovanec „štěstí“: zranění ho sice připravilo o zbytek aktuálního ročníku, jenže ten jen kvůli koronaviru beztak pozastaven. Play-off by se navíc jeho Žraloků netýkalo, kalifornský celek dřepěl před přerušením soutěže na poslední příčce Západní konference. A nekoná se ani mistrovství světa, o něž by Hertl přišel.

Nucená pauza ho tak nemusí tolik mrzet. Místo toho odletěl z Kalifornie do vlasti a na okraji Prahy dohlíží na stavbu svého nového domu. Bez větších potíží zvládl i povinnou dvoutýdenní karanténu po návratu ze zámoří, kde teď nemoc covid-19 řádí naplno.

„Taková jsou pravidla, musel jsem to vydržet. Myslím, že Česko odvádí v boji s nemocí skvělou práci a že jsme na cestě zpět k normálnímu životu,“ věří Hertl.

Stejně tak doufá, že svými góly, přihrávkami a příkladnou pracovitostí pomůže Žralokům zpátky mezi elitu NHL.