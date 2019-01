Praha - Pozdravili fanoušky, ale na žádnou velkou oslavu nedošlo. Pocity hokejistů Sparty po pátku by se daly shrnout prostě: cítili úlevu. V pátek večer se jim totiž podařilo prolomit smolnou domácí sérii.

Sparta porazila Mladou Boleslav 4:0. | Foto: Web HC Sparta

Museli jste si toho všimnout. Ve třech posledních zápasech v O2 areně totiž svěřenci trenéra Jiřího Kalouse zaostávali. Prohráli i se Zlínem. Co se změnilo proti Mladé Boleslavi, kterou rudí porazili 4:0?

Utkání se nevyvíjelo jednoznačně

„Předešlá utkání jsme nehráli zodpovědně. Na konci roku to bylo od nás hodně lehkovážné, podcenili jsme to. Tentokrát jsme hráli naši hru," hodnotil po zápase střelec jedné z branek a kanonýr Petr Vrána.

Úplně jednoznačně se ale utkání nevyvíjelo. Po rychlém vedení domácích několikrát vstali ze sedaček i fanoušci hostí. Středočeši totiž Spartu přehrávali a ve třech gólových šancích se vyznamenal Tomáš Pöpperle.

Lídr sparťanské produktivity si připsal devatenáctý bod

„O přestávce jsme se dívali na video a ukázali si, co děláme špatně. Boleslav využívala brejky, což jsme v úvodu zápasu nezvládli. Pak už jsme ke hře přistoupili jinak a dokázali vstřelit další branky," přiblížil Vrána.

Lídr sparťanské produktivity si připsal devatenáctý bod při početní výhodě. Pokud byste v této zajímavé statistice chtěli hledat konkurenta, budete se snažit marně. Jaký je recept na tak úspěšné přesilovky?

Pražané vyjedou do Litvínova

„Pracujeme na tom už několik měsíců. Zásadní je to, že na přesilovky chodíme ve čtyřech útočnících, to nám sedlo. Je tam chemie a já doufám, že to vydrží," culil se.

Teď Pražané vyjedou do Litvínova. Následující rozvrh zápasů vypadá velmi náročně. Kalousovy svěřence čeká každé dva dny důležité klání. Jak se s tím tým popasuje? „Nebude to nic jednoduchého, musíme se na to však připravit. Řada z nás to jistě ve své kariéře někdy zažila," podotkl odhodlaně Vrána.

Vrána: Sparta je špičkový evropský tým

Pro připomenutí: Sparta hraje i na evropské scéně. V hokejové Lize mistrů to totiž dotáhla až do semifinále. Tam se postaví přednímu švédskému klubu Växjö.

Bude výkon obdobný tomu pátečnímu dostačovat na tak silného protivníka? „Je to špičkový evropský tým. Rozhodně tam ale budeme muset být ještě zodpovědnější a vůbec nepustit soupeře do brejku. Vše na sebe navazuje, práce beků i následné založení útoku," dodal Vrána.

