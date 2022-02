Sparťané začali hodně aktivně, ale postupně začali přebírat otěže zápasu do rukou pardubičtí hráči. Po bezgólové první části sice domácí Řepík otevřel skóre, ale rychle bylo srovnáno a chvíli poté platil stav 1:3. Ještě do konce třetiny stihl snížit Dvořák, krátce po nástupu do té třetí srovnal Chlapík, ale hosté si vedení rychle vzali zpět. Zvýšená aktivita a bojovnost Pražanů nesla své ovoce. V 56. minutě vyrovnal Pavelka a v čase 59:13 dokonal obrat Řepík.

"Pokaždé si říkáme, co je potřeba zlepšit, ale až nyní se to povedlo naplnit. Začali jsme hrát jednoduše a najednou to začalo vycházet. Uvědomili jsme si to a dokázali jsme díky tomu srovnat," těšilo Pavelku.

Rytíř Bow zneškodnil 65 střel! Oceláři zažehnali krizi, smlsli si na Litvínovu

Sparťané se v nejbližších zápasech budu muset obejít bez dvojice zkušených útočníků Řepíka s Tomáškem, kteří odlétají na olympiádu. "Všichni vědí, že jsou to top hráči, kteří hrají přesilovky i oslabení. Ztráta to bude citelná, ale na druhou stranu věřím, že máme dost kvalitních hráčů, kteří je dokážou zastoupit a zavážeme na zápas proti Dynamu i v Třinci," přál si Pavelka.

Právě Sobotka se na konci zápasu zapojil do bitky s pardubickým Robertsonem. "Šel jsem ve středu hřiště po puku, otočili jsme se a trošku se strkali. Camara mi předtím dal z boku krosček do oka. Úplně srabácky. A vzniklo z toho, co vzniklo," vracel se Sobotka k této situaci.

O tom, že ho čeká olympiáda a neměl by se do bitky pouštět, ani nezapřemýšlel. "Nemůžu přemýšlet o tom, jestli si něco udělám. Mám tu nějakou povinnost vůči týmu. Nemám žádný problém se porvat, patří to ke hře. Musím ale uznat, že Dennis je silný borec," usmál se.A teď nabrat směr Peking… "Čeká mě první olympiáda a velká akce, takže se budu snažit si ji maximálně užít. Doufám, že uděláme nějaký výsledek. Určitě jsem natěšený a zvědavý, co se bude v Číně dít," dodal Sobotka.