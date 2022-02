"Liberec držel více kotouč na holi a byl více ve hře, my jsme zase měli rychlejší přechod do útoku, měli jsme lepší produktivitu a tím, že jsme výsledkově odskočili, tak jsme třetí třetinu zvládli i přes oslabení. Byli jsme produktivnější, využili jsme šance, ale Liberec byl silnější na puku a více diktoval hru," přiznal sparťanský kouč Josef Jandač.

Jeho slova možná při pohledu na výsledek zní poněkud podivně, ale konečný výsledek je pro liberecké Bílé Tygry opravdu krutý. "Soupeř nám dnes dal lekci z produktivity. Nemyslím si, že první dvě třetiny to byl až tak velký rozdíl, aby byl stav 5:1. My jsme ale udělali chyby, které Sparta potrestala," řekl liberecký trenér Patrik Augusta.

A měl pravdu, byla to učebnicová lekce z produktivity. Po vyrovnaném výkonu se šlo do šaten po dvou třetinách za stavu 5:1. "Máme za sebou náročné utkání. Víme, že Liberec je velice silný soupeř s propracovaným systémem. Přiznám se, že se proti nim hraje těžko. Za výhru jsem rád z osobního i týmového hlediska," řekl útočník Sparty David Tomášek. On a parťák Miroslav Forman se v zápase trefili dvakrát.

V novém týdnu čekají Spartu tři zápasy. V úterý ve Zlíně, v pátek v Karlových Varech, v neděli doma se Zlínem.

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Šmerha (E. Thorell, Horák), 19. Forman (Chlapík, Tomášek), 22. Tomášek (Chlapík), 37. Forman (Sobotka, M. Jandus), 40. Tomášek (Chlapík) - 27. Birner (Šmíd), 59. P. Jelínek (Melancon, J. Vlach). Rozhodčí: M. Sýkora, Stano - Ganger, Klouček. Vyloučení: 5:4, navíc Stoljarov (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 7782.

Sparta: Machovský - T. Dvořák, Němeček, M. Jandus, Polášek, Moravčík, Jurčina - Šmerha, Horák, E. Thorell - Tomášek, D. Vitouch, Chlapík - Řepík, Sobotka, Forman - Dvořáček, Stoljarov, Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.

Liberec: Kváča (41. J. Pavelka) - Štibingr, Šmíd, Melancon, Rosandič, M. Ivan, Derner, Aubrecht - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Zachar, Klepiš, Ordoš - A. Najman, P. Jelínek, Rychlovský - Klapka, Šír, J. Vlach. Trenér: Augusta.

