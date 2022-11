Týden hokeje se blíží. Program pro děti chystají i pražské a středočeské kluby

Už pojedenácté ožijí české zimní stadiony v rámci akce Týden hokeje. V termínu od 21. do 27. listopadu si jednotlivé kluby připraví pro děti program, ve kterém si budou moci vyzkoušet, jaké to je být hokejistou. Do tradiční náborové akce pro holky a kluky ve věku od 4 do 8 let se zapojí 157 hokejových celků, mezi nimiž nebudou chybět ani ty středočeské a pražské.

Na rakovnickém zimním stadionu se uskutečnila tradiční náborová akce Týden hokeje. | Foto: Deník/Josef Rod