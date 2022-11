V rozhovoru před víkendovým měřením sil v Litoměřicích přiznal Tvrzník, že u něj půjde rozhodně o speciální zápas. Na severu Čech pracoval šestnáct let, klub se mu dostal pod kůži. Na „bitevním poli“, ale neměl s Litoměřicemi slitování a bral tři body po gólech slávistů Všetečky, Brože a Knotka, každý se prosadil v jedné z třetin.

„Uhrát nulu na půdě nejofenzivnějšího soupeře je skvělé. Roman Málek si to za poslední zápasy zasloužil, ale byla to práce celého týmu. Spousta zblokovaných střel, vyhraných soubojů. Myslím si, že zasloužené tři body,“ hodnotil svůj první návrat do Litoměřic v roli soupeře Daniel Tvrzník.

„Musím říct, že pro nás to bylo proti Slavii od začátku až do konce absolutně nevydařené utkání. Na soupeře jsme se připravovali, chtěli jsme si vytvořit větší tlak, ale bohužel to vypadalo tak, že jsme se přišli zahrát a ne vyhrát,“ viděl litoměřický trenér Radim Skuhrovec.

Litoměřice - Slavia 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 7. Všetečka (Hejda, Knotek), 26. Brož (Všetečka, Knotek), 56. Knotek (Poletín). Rozhodčí: Wagner, Valenta – Juránek, Štěpánek. Vyloučení 4:6. Bez využití. V oslabení 0:1. Diváků: 1570.

Slavia: Málek – Klikorka, Matyáš, Žovinec, Němeček, Hejda, Szathmáry, Fiala – Mrňa, Žejdl, Simon – Všetečka, Knotek, Brož – Havrda, Kern, Strnad – Pšenička, Poletín, Houška.

Další výsledky: Jihlava - Šumperk 3:4 po pr, Vsetín - Zlín 4:1, Sokolov - Frýdek-Místek 1:3, Prostějov - Pardubice B 2:1 po pr, Přerov - Poruba 3:2, Třebíč - Kolín 3:2.

V prvním listopadovém týdnu čekají na slávisty dva zápasy a budou důležité, v obou případech jde totiž o jejich tabulkové sousedy! Ve středu jedou na led pardubického béčka a v sobotu pak doma přivítají Kolín.