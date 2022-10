Jeho svěřenci se dostali do vedení, když se v 17. minutě prosadil Kaše. Na další trefu se pak čekalo až do začátku třetí části, kdy zařídil domácím dvoubrankový náskok Safin. Zdálo se, že tím bude plzeňský tlak otupen, ale hosty vrátil zpět do zápasu Rekonen.

Když v 58. minutě skóroval Řepík, tak bylo prakticky rozhodnuto. Ovšem takové myšlenky trvaly jen pár vteřin, při hře bez brankáře snížil na rozdíl jediného gólu opět Rekonen. Závěr si už ale Pražané pohlídali a cenné body uhájili.

Obrazem: Další prohra. Slávisté podlehli na domácím ledě Litoměřicím

"Bylo to vyrovnané utkání. Bojovali jsme od začátku a věděli jsme, že to bude o jedné brance. Nakonec se to potvrdilo. Sehráli jsme slušné utkání. Čeká nás spoustu práce, tým je poměrně mladý. Věříme tomu, že se to zlepší," poznamenal plzeňský kouč Petr Kořínek.

Sparťané mají před sebou nabitý týden, čekají je hned tři zápasy. V úterý doma přivítají vedoucí Vítkovice, v pátek jedou do Pardubic a v neděli pak změří síly na svém ledě s Karlovými Vary.

Sparta - Plzeň 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

Branky: 17. Kaše (Tomášek, Graňák), 42. Safin (Forman), 58. Řepík (Horák, Sobotka) - 53. Rekonen (Kaňák, Schleiss), 59. Rekonen (Baránek, Kodýtek). Rozhodčí: Hribik, Pilný – Malý, Ondráček. Vyloučení 2:4. Využití 1:1. Diváků: 10465.

Sparta: Kořenář – Graňák, Krejčík, Polášek, Jurčina, Němeček, Jandus, Mikliš – Sobotka, Horák, Řepík – Safin, Tomášek, Kaše – E. Thorell, G. Thorell, Forman – Dvořáček, Vitouch, Přibyl.Plzeň: Pavlát – Budík, Zámorský, Baránek, Piskáček, Houdek, Kaňák – Schleiss, Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Mertl, Lang – Hrabík, Bitten, Suchý – Sedlák, Malát, Adamec – A. Dvořák.

