Pražané vyhráli ve středu proti Kladnu podvanácté ze třinácti posledních zápasů. Proti soupeři ze dna tabulky nepředvedli výkon z říše snů, ale opět ukázali jednu ze svých hlavních předností v letošním ročníku velkou ofenzivní sílu.

Sparta nemá ve svém středu bodového fantoma jako Plzeň v Milanu Gulašovi, naopak čerpá ze čtyř formací, z nichž každá může udeřit.

Vyrovnané útoky

Jednu z nich řídí kapitán Řepík, kterému výtečně sekunduje posila Tomášek a objev Smejkal. V dalších je výborný nahrávač Pech s bojovníkem Formanem, nenápadné slovenské duo Kudrna-Sukeľ či šikovný mladík Rousek se zkušeným Růžičkou.

I proto trenér Krupp nebere žádnou ze svých formací jako elitní. „Nedělím je podle pořadí, ale podle situací, které se odehrávají na ledě. Nemáme jednu lajnu, na kterou bychom nejvíce spoléhali. Ani si nemyslím, že spoléhat se na tři hráče, aby odvedli všechnu těžkou práci, je dobrá strategie,“ řekl německý trenér.

Všechny formace spojuje jedna věc umí být velmi nebezpečné. Například právě naposledy proti Kladnu se prosadila každá z nich.

V elitní třicítce ligového bodování má Sparta jako jediná pět zástupců. I to ukazuje, že udeřit může kdokoli.

Letní příchody zvučných jmen výrazně zvýšily konkurenci v týmu a Krupp s podstatně silnějším hráčským materiálem dokáže lépe naložit. A to je možná potenciál týmu ještě výše.

Sparta kromě dobré ofenzivy těží také ze zlepšené obrany, kterou jistí silné duo gólmanů Machovský-Sedláček. Velmi často se o těchto dvou pochvalně vyjadřují trenéři i spoluhráči.

Změny v kádru

Co Pražany naopak musí mrzet, je konec obránce Marka Ďalogy. Slovenský reprezentant už se po pauze k mužstvu nevrátil.

„Hodně nás to mrzí. Je to super kluk do kabiny, skvělý hráč na ledě, nejlepší bruslař, co jsem viděl. Určitě je to ztráta, ale kádr máme široký, tak se s tím snad popereme dobře,“ uvedl útočník Forman.

V týmu naopak pokračuje jeho krajan Milan Jurčina, jenž se osvědčil na zkoušce.

„Prokázal naplno své kvality. Spolu s trenéry jsme z něj nadšení,“ poznamenal sportovní ředitel Petr Ton.

Sparťanská cesta dává po dlouhých měsících strádání opět smysl.

I proto je právě Kruppova parta na čele extraligy.

„Je to krásný pocit. Doufám, že to vydrží, ale sezona se rozhoduje až na konci,“ podotkl srdcař Forman.