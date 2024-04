/FOTOGALERIE/ Hokejisté Sparty nevyužili první semifinálový mečbol a poprvé v play-off poznali hořkost porážky. Výsledkem 1:4 prohráli druhý zápas v Třinci, celkově čtvrtý v sérii. Pražané vedou 3:1 na zápasy a o postupu do finále proti Pardubicím mohou zabojovat v úterý od 18.30 hodin na domácím ledě.

Hokejisté Třince porazili v nedělním 4. semifinále play-off extraligy pražskou Spartu 4:1 a snížili sérii na 1:3 na zápasy. | Foto: Petr Rubal

V závěru zápasu vzplály emoce, k vidění byly hned dvě bitky. Na ty došlo bezprostředně poté, co v čase 57:59 do prázdné branky definitivně rozhodl kapitán Ocelářů Vrána. Tomu asistoval Hrehorčák, jehož právě při gólové přihrávce sestřelil na led nevybíravou sekerou mířenou na žebra kapitán Pražanů Řepík. Vyfasoval za ni trest na pět minut a do konce zápasu, faulovaný s bolestivou grimasou opustil plochu. V bitkách se do sebe pustili Kundrátek s Kempným a Daňo s Chlapíkem. Po Kempném zůstala na ledě krev.

Oba tábory se snažily vyhrocené momenty příliš neprobírat. „Na konci se stalo, co se stalo. Emoce k tomu patří a v sérii je čekám dál. Jestli bude zasahovat disciplinárka, to se může stát, ale to není na nás,“ řekl útočník Sparty Roman Horák, kterého mrzel samotný úvod a nevyužitá přesilovka 5 na 3, trvající 84 vteřin. „Mohli jsme v ní na začátku skórovat, bohužel to nevyšlo a vzápětí jsme inkasovali. Nedá se nic dělat. Odpočineme si a půjdeme do toho znovu,“ dodal Roman Horák.

„Play-off je o emocích. Na konci jsme se tam postavili za svého hráče a dopadlo to, jak to dopadlo. Více k tomu říkat nebudu, ať rozhodnou jiní,“ prohlásil forvard Třince Andrej Nestrašil, který ve 49. minutě zvyšoval v přesilovce na 3:1. „Jsme rádi, že nám to tam v nich dvakrát padlo. Kdybychom nevyhráli, tak nám končí sezona. Jsme rádi, že jsme sérii snížili a jedeme zpátky do Prahy. Jsme si vědomi toho, že z 0:3 ji nikdo nikdy neotočil a moc to chceme dokázat,“ uzavřel Andrej Nestrašil.

4. semifinále play-off extraligy (neděle 7. 4. 2024):

Třinec – Sparta Praha 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. Daňo, 16. Daňo (Kundrátek, Nedomlel), 49. Nestrašil (Marinčin), 58. Vrána – 29. Krejčík (Mikliš, P. Kousal). Rozhodčí: Jeřábek, Květoň – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 4:4, navíc Kundrátek, Daňo – Kempný, Chlapík 5 minut, Řepík 5 minut a do konce. Využití: 2:1. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 1:3.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Mar. Adámek, Šenkeřík, Polášek – Hrehorčák, Čacho, Nestrašil – L. Hudáček, Cienciala, Daňo – M. Růžička, Helewka, Voženílek – Dravecký, Vrána, M. Roman. Trenér: Zdeněk Moták.

HC Sparta Praha: J. Kovář – Mozík, Kempný, Mikliš, Krejčík, Irving, Němeček, Moravčík – Řepík, Sobotka, Forman – Chlapík, Horák, D. Vitouch – Konečný, Lajunen, Buchtele – P. Kousal, O. Najman, Hrabík. Trenér: Pavel Gross.

