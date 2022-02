Až do poloviny zápasu platil vyrovnaný stav, ale rozhodující moment přišel v následující desetiminutovce. To odpor Sparty překonali domácí hned třikrát a na to už Pražené nedokázali odpovědět. Za stavu 3:0 ve prospěch Třineckých poslali hostující trenéři do branky nejčerstvější posilu Juliuse Hudáčka. Ten sledoval, jak vykřesal jiskřičku naděje snížením na dvoubrankový rozdíl Matuškin, ale jednou také inkasoval, když jej pokořil kanonýr Růžička.