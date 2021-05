Bednář s Tomicou se do Edenu vrátili před minulou sezonou, největší překvapení je to u Nováka, jenž přetahoval červenobílý dres v patnácti sezonách. A nehrál "druhé housle", patřil mezi nejproduktivnější obránce nejen týmu, ale i celé soutěže.

Od vedení Slavie dostal nabídku, aby se zapojil do klubové struktury v jiné roli než v hráčské, ale i ve svých 42 letech chce Jan Novák ještě hrát. A není divu, i o 20 let mladší obránce stále předčí. Nejen zkušenostmi, ale i pravidelným bodovým přísunem a nechytatelnou dělovkou od modré.

"Moc si vážíme Honzova přínosu pro klub. Srdcaře jako on Slavia potřebuje nejen na ledě v mistrovských zápasech, proto jsme projevili zájem, aby v našem klubu pokračoval a stal se jeho pevnou součásti i do budoucna. Nenabídli jsme mu již hráčskou smlouvu, ale spolupráci na jiné pozici. Jsme přesvědčeni o jeho schopnostech a o tom, že dokáže nasbírané zkušenosti předat dál, Honza nám ale po čase na rozmyšlenou oznámil, že by ještě rád pokračoval v hráčské kariéře," přiznal majitel klubu Stanislav Tichý.

Marek Tomica se přesune jako trenér ke čtvrťákům a u A týmu bude působit v roli kondičního trenéra. „Bavili jsme se s Jirkou Veberem už loni, jestli bych měl do budoucna o tuhle pozici zájem, a já jsem na to kývl. Přiznám se, že ze začátku jsem se trochu bál, ale mám v hlavě koncept, kterého se chci držet a jsem v kontaktu i s trenéry, kteří mi v průběhu kariéry pomohli,” řekl útočník, který odehrál ve Slavii přes 800 zápasů.

Sbohem aktivní kariéře dává i kanonýr Jaroslav Bednář. Ten si v minulé sezoně připsal osm gólů, celkem jich ve slávistickém dresu nastřílel 212 a stal se tak nejlepším střelcem v dlouhé klubové historii.

Ani tento mistr české (Slavia), ruské (Omsk) i švýcarské (Davos, Bern) ligy klub neopustí, bude působit v obchodním oddělení.

„Když za mnou přijde šéf klubu, tak ho nikdy nemůžu odmítnout, protože Slavia mi v mém životě dala hrozně moc a jsem jí zavázaný. Strašně rád budu nápomocen. A zároveň se těším, až začne nová sezona, budu se chodit dívat na každý zápas," přiznal.

Slávisté tak příští sezonu už nebudou mít v kabině ani jednu ze zmiňovaných opor, pod vedením nové trenérské dvojice Jiří Veber - Pavel Kolařík by měli dostávat příležitost o něco mladší hokejisté. Tým má za sebou první týden tréninku.

"Ten byl především adaptační. Nemůžeme do toho hned vlétnout naplno, je potřeba, aby si hráči pomalu zvykli na jiné tréninkové dávky a jiný pohyb než mají na ledě, abychom se vyvarovali zbytečným zraněním. Od tohoto týdne intenzitu trochu zvýšíme,“ poznamenal Veber.

Aktuální složení kádru

Brankáři: Roman Málek, Martin Michajlov

Obránci: Tomáš Duda, Tadeáš Hejda, Mikuláš Hovorka, Daniel Krejčí, Václav Veber, Matyáš Zelingr

Útočníci: Jaroslav Brož, Jiří Doležal, Daniel Kružík, Martin Ondráček, Tomáš Pšenička, David Šteiner, Filip Vlček, Robin Všetečka, Patrik Machač