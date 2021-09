Pražanům vyšly závěry obou třetin. Nejprve na konci té první otevřel skóre Žejdl a v závěru té druhé odpověděl na vyrovnání Duška Michnáč. Poprvé do taháku o dva góly se Slavia dostala hned po startu třetí dvacetiminutovky, když se prosadil nejproduktivnější hráč soutěže Knotek. Deset minut před koncem vrátil hosty zpět do zápasu Bukač, ale v závěru pečetil vítězství na konečných 4:2 kapitán Kafka.

Když dostanete v úvodních třech zápasech devět gólů, není to úplně dobrá vizitka obrany. Jenže když jich na druhé straně hřiště nasázíte svým soupeřům devatenáct, je z toho první místo tabulky. Po výhrách s Havířovem a ve Frýdku-Místku slávisté v sobotu večer doma v Edenu porazili Benátky 4:2.

