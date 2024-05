Třaskavý přestup. Z Pardubic přestupuje do Sparty útočník Hyka

/FOTOGALERIE/ Nečekaný a zajímavý přestup, o kterém se baví celý hokejový národ, proběhl na trase Pardubice - Praha. Do Sparty totiž přestupuje jeden z nejproduktivnějších pardubických útočníků minulé sezony, zkušený Tomáš Hyka. "Angažmá ve Spartě je pro mě velká motivace a chci hlavně sám sobě ukázat, že hokej hrát umím," vzkázal novým fanouškům poté, co se do rudého dresu upsal na tři roky.

